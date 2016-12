FIRST LOOK: Updated Select Movie Times

The following schedule changes occur Wed. Dec. 21, Friday Dec. 23 and Sunday Dec. 25.

Friday Dec. 23: Why Him?

Sunday Dec. 25: Fences

HUNTINGTON

MARQUEE PULLMAN 16

Flashback Cinema: Wed. Dec. 21, and Sat. Dec 24, Its a Wonderful Life , 3:30 & 7:00 P.M. (No 7 p.m. show on Saturday Christmas Eve)

STARTS DEC 21, 23 and 25

Fences (PG-13)









STARTS CHRISTMAS DAY . Drama2 hr. 19 min.Denzel Washington, Viola Davis, Jovan Adepo, Stephen McKinley HendersonDenzel Washington

MARQUEE SOUTHRIDGE





Flashback Cinema: Wed. Dec. 21 and Christmas Eve, It's a Wonderful Life, 3:30 & 7:00 (no 7 pm Christmas Eve show) P.M.





STARTS SUN DEC 25

Fences (PG-13) Sun: 3:15, 6:20, 9:25 Mon - Thu: 12:05, 3:15, 6:20, 9:25





STARTS FRIDAY DEC 23



STARTS DEC 25



Fences (PG-13)

* No Show Dec 25







Drama2 hr. 19 min.Denzel Washington, Viola Davis, Jovan Adepo, Stephen McKinley HendersonDenzel Washington

Starts Dec 21, 23 & 25 Assassins Creed 12:35-3:20 3D -7:00- 9:55 3D Passengers 12:30- 3:15 3D - 6:55- 9:45 3D Sing, 12:00- 2:50 3D - 5:05 -7:20- 9:45 3D Why Him (Dec. 23) 12:50-3:50-7:05-9:55 Collateral Beauty 12:50-3:05-5:15-7:35-9:50 Rogue One 1:00-2:00*-4:00-5:00*-6:45-8:00*-9:30 (* Showtime ends Dec. 24) Rogue One 3D: 12:00-3:00-7:00-9:45 Moana 1:00-4:00-7:00-9:25 Manchester by Sea 12:40-3:30-6:45-9:50 Office Christmas Party, 12:35-3:00-5:20-7:35-9:55 Fantastic Beasts 12:40-3:30-6:45-9:45 LAST DAY THURSDAY Fences (Dec . 25) 3:35-6:50-9:55





BECKLEY, WV

MARQUEE GALLERIA 14

Flashback Cinema: Sunday Dec 21 and Dec 24 , It's a Wonderful Life , 3:30 & 7 pm;

STARTS DEC 21, 23 and 25

Fences (PG-13)

*No Showing Christmas Day. Film Opens Christmas Day











Drama2 hr. 19 min.Denzel Washington, Viola Davis, Jovan Adepo, Stephen McKinley HendersonDenzel Washington

Fantastic Beasts and Where to Find Them (PG-13)









Action/Adventure2 hr. 13 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan FoglerDavid Yates

TRIDELPHIA/WHEELING , WV

Marquee Highlands 14

Flashback Cinema: Sun Dec . 18 and 21, National Lampoon's Christmas Vacation, 3:30 & 7 p.m.







STARTS DEC. 21, 23 , & 25





Fences (PG-13)

* No Showing Christmas Day; Starts Christmas Day











Drama2 hr. 19 min.Denzel Washington, Viola Davis, Jovan Adepo, Stephen McKinley HendersonDenzel Washington

BLUEFIELD WV/WYTHEVILLE VA



MARQUEE Wytheville 8

WELCH , WV

Marquee McDowell 3





THRU TUESDAY



Rogue One: A Star Wars Story (PG-13) Fri: 3:50, 6:50, 9:50 Sat: 12:50, 3:50, 6:50, 9:50 Sun: 12:50, 3:50, 6:50 Mon & Tue: 3:50, 6:50;

Passengers, TBA

Sing, TBA

SUMMERSVILLE, WV

Nicholas Showcase

Assassin's Creed (PG-13) Fri: 3:55, 9:45 Sat: 3:55 PM Sun - Thu: 3:55, 9:45 Assassin's Creed 3D (PG-13) Fri: 12:10, 6:05 Sat: 12:10 PM Sun: 6:05 PM Mon - Thu: 12:10, 6:05 Passengers (PG-13) Fri: 1:00, 7:00 Sat: 1:00 PM Sun: 7:00 PM Mon - Thu: 1:00, 7:00 Passengers 3D (PG-13) Fri: 3:20, 9:15 Sat: 3:20 PM Sun - Thu: 3:20, 9:15 Sing (PG) Fri: 12:40, 3:40, 6:40, 9:20 Sat: 12:40, 3:40 Sun: 3:40, 6:40, 9:20 Mon - Thu: 12:40, 3:40, 6:40, 9:20 Rogue One: A Star Wars Story (PG-13) Fri: 12:20, 6:20 Sat: 12:20 PM Sun: 6:20 PM Mon - Thu: 12:20, 6:20 Rogue One: A Star Wars Story 3D (PG-13) Fri: 3:20, 9:20 Sat: 3:20 PM Sun - Thu: 3:20, 9:20





















LOGAN WV

FOUNTAIN PLACE CINEMAS

*Mat. Sat/Sun Only





STARTS DEC 21, 23



Assassin's Creed 3:50-6:55-9:30 3D; 12:55 3d Sat/Sun and Holiday Week



Passengers 3:55-6:50-9:25 (3D); 12:50 3d Sat/Sun and Holiday Week



Sing 4:10-7:10-9:40 (3D); 12:45 3d Sat/Sun and Holiday Week



Why Him (Dec 23) 12:45-4:00-7:20-9:45



Rogue One 4:00-6:45-9:30; 1:00 Sat/Sun & Holiday Week



Rogue One 3D 7:00-9:45; 12:00-3:00 3D Sat/Sun & Holiday Week



Collateral Beauty 4:40-6:55-9:10; 12:05-2:20 Sat/Sun & Holiday Week



Moana 4:00-7:00-9:30

Office Christmas Party, 4:35-7:05-9:35; 12:00-2:15 Sat/Sun & Holiday Week



























Fantastic Beasts: 12:00 3D- 1:00-3:00 3D - 3:50- 6:45-7:05 3D- 9:40-9:55 3D





LEWISBURG, WV

LEWISBURG 8

*Mat Sat/Sun Only; **AM Show Sat. Only

Assassin's Creed 3:50-6:55-9:30 3D; 12:55 3d Sat/Sun and Holiday Week



Passengers 3:55-6:50-9:25 (3D); 12:50 3d Sat/Sun and Holiday Week



Sing 4:05-7:10-9:40 (3D);

12:45-1:00-4:20 Sat/Sun and Holiday Week



Why Him (Dec 23) 12:45-4:00-7:20-9:45



Rogue One 4:00-6:45-9:30; 1:00 Sat/Sun & Holiday Week



Rogue One 3D 7:00-9:45;



Collateral Beauty 4:40-6:55-9:10; 12:10-2:25 Sat/Sun & Holiday Week



Moana 4:15 ENDS THURSDAY



Office Christmas Party, 4:00-7:10-9:30; 12:00-2:15 Sat/Sun & Holiday Week