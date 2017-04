MOVIE CLOCK: The Schedules This Week

Friday, April 14, The Fate of the Furious; Spark

Friday, April 7, Case for Christ; Going in Style; Beauty and the Beast Sing-a-Long; Smurfs: Lost Village

NEW THIS WEEK (WIDE)

Friday, April 21, Born in China; Free Fire; Leap; Unforgettable

Friday, April 28, The Circle; How to be a Latin Lover; The Promise, Sleight;

Friday, May 5, Guardians of the Galaxy Volume 2

Friday, May 12, Snatched, Low Riders, King Arthur Legend of the Sword

Friday, May 19, Alien Covenant, Diary of Wimpy Kid Long Haul, Everything Everything

Friday, May 26, Pirates of the Caribbean Dead Men Tell no Tales, Baywatch

Friday, June 2: Wonder Woman, Captain Underpants

Friday, June 9: The Mummy (2017); It Comes at Night

Viewer Discretion

Friday, June 16: All Eyes on Me, Cars 3, Rough Night

Friday, June 23: Transformers Last Knight; 47 Meters Down

Friday, June 30: Amityville The Awakening; The House; Despicable Me 3; Wish Upon

Friday, July 7, Spiderman Homecoming

Friday, July 14, War for the Planet of the Apes; Midnight Sun

Friday, July 21, Dunkirk, Girls Trip,

Viewer Discretion

Friday, July 28, Atomic Blonde; EMOJ Movie; An Inconvenient Sequel

HUNTINGTON





MARQUEE PULLMAN 16





FLASHBACK: Sunday April 9/Wed April 12. 330 & 7 p.m. "Ten Commandments"





STARTS FRIDAY APRIL 7

Disney's Beauty and the Beast Sing-Along (PG)









Going in Style (PG-13)









Smurfs: The Lost Village (PG)









The Boss Baby (PG)









Ghost in the Shell (PG-13)





CHiPs (R)









Life (R)

Sun Wed: 1:00 ONLY











Power Rangers (PG-13)









Beauty and the Beast (PG)





The Belko Experiment (R)





Kong: Skull Island (PG-13)





Logan (R)

Thu: 11:45 3:00 9:45 ONLY











The Shack (PG-13)





Get Out (R)









The Lego Batman Movie (PG)

SciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonComedy1 hr. 36 min.Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-MargretZach BraffAnimation1 hr. 29 min.Demi Lovato, Rainn Wilson, Mandy Patinkin, Jack McBrayerKelly AsburyAnimation1 hr. 37 min.Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa KudrowTom McGrathSciFi/Fantasy1 hr. 46 min.Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette BinocheRupert SandersComedy1 hr. 41 min.Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa SalazarDax ShepardSciFi/Fantasy1 hr. 44 min.Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Arizona BakareDaniel EspinosaAction/Adventure2 hr. 4 min.Becky G, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi LinDean IsraeliteSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonAction/Adventure1 hr. 28 min.John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinleyGreg McLeanAction/Adventure1 hr. 58 min.Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Toby KebbellJordan Vogt-RobertsAction/Adventure2 hr. 21 min.Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd HolbrookJames MangoldDrama2 hr. 12 min.Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer, Graham GreeneStuart HazeldineHorror1 hr. 43 min.Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley WhitfordJordan PeeleAnimation1 hr. 44 min.Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario DawsonChris McKay













CHARLESTON, WV

MARQUEE SOUTHRIDGE

FLASHBACK SERIES:









STARTS FRIDAY APRIL 7

The Case for Christ (PG)









Disney's Beauty and the Beast Sing-Along (PG)





Going in Style (PG-13)









Smurfs: The Lost Village (PG)





The Boss Baby (PG)









Ghost in the Shell (PG-13)





CHiPs (R)









Life (R)









Power Rangers (PG-13)









Beauty and the Beast (PG)









Kong: Skull Island (PG-13)

Thu: 1:05 4:05 10:00 only











The Shack (PG-13)

Sun Wed: 12:25 only







Get Out (R)

Drama1 hr. 52 min.Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Forster, Faye DunawayJon GunnSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonComedy1 hr. 36 min.Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-MargretZach BraffAnimation1 hr. 29 min.Demi Lovato, Rainn Wilson, Mandy Patinkin, Jack McBrayerKelly AsburyAnimation1 hr. 37 min.Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa KudrowTom McGrathSciFi/Fantasy1 hr. 46 min.Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette BinocheRupert SandersComedy1 hr. 41 min.Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa SalazarDax ShepardSciFi/Fantasy1 hr. 44 min.Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Arizona BakareDaniel EspinosaAction/Adventure2 hr. 4 min.Becky G, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi LinDean IsraeliteSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonAction/Adventure1 hr. 58 min.Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Toby KebbellJordan Vogt-RobertsDrama2 hr. 12 min.Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer, Graham GreeneStuart HazeldineHorror1 hr. 43 min.Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley WhitfordJordan Peele





CHARLESTON, WV

PARK PLACE STADIUM CINEMAS

Starts April 7









x



Ghost in the Shell 12:35-3:00 3D- 5:20-7:35-9:50 3D Chips 12:30-2:55-5:10-7:30-9:45 Life 12:40-3:05-5:25-7:40-9:55 Power Rangers 1:05-4:05-6:50-9:35 Beauty and the Beast 12:00 3D - 1:00-4:00-6:50-9:30-9:45 3D Kong Skull Island 12:30-3:30 3D - 6:50-9:30 Logan 12:45-3:45-7:00-9:50 Shack 12:50-3:50-7:05-9:30 Get Out 12:40-3:05-5:25-7:40-9:55 xx





BECKLEY, WV

MARQUEE GALLERIA 14









FLASHBACK SERIES













FLASHBACK: Sun April 9 and Wed April 12 "Ten Commandments," @ 3:30-7:00 p.m.

STARTS APRIL 7

The Case for Christ (PG)





Disney's Beauty and the Beast Sing-Along (PG)









Going in Style (PG-13)









Smurfs: The Lost Village (PG)









The Boss Baby (PG)









Ghost in the Shell (PG-13)









CHiPs (R)

Drama1 hr. 52 min.Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Forster, Faye DunawayJon GunnSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonComedy1 hr. 36 min.Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-MargretZach BraffAnimation1 hr. 29 min.Demi Lovato, Rainn Wilson, Mandy Patinkin, Jack McBrayerKelly AsburyAnimation1 hr. 37 min.Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa KudrowTom McGrathSciFi/Fantasy1 hr. 46 min.Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette BinocheRupert SandersComedy1 hr. 41 min.Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa SalazarDax Shepard

Sun Wed: 11:45

Thu: 11:45 2:25





Life (R)









Power Rangers (PG-13)





Beauty and the Beast (PG)









Kong: Skull Island (PG-13)









Logan (R)









The Shack (PG-13)

SciFi/Fantasy1 hr. 44 min.Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Arizona BakareDaniel EspinosaAction/Adventure2 hr. 4 min.Becky G, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi LinDean IsraeliteSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonAction/Adventure1 hr. 58 min.Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Toby KebbellJordan Vogt-RobertsAction/Adventure2 hr. 21 min.Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd HolbrookJames MangoldDrama2 hr. 12 min.Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer, Graham GreeneStuart Hazeldine













TRIDELPHIA/WHEELING , WV

Marquee Highlands 14





Flashback Cinema: Sunday April 9 and Wednesday April 12 @ 3:30 & 8:00 p.m. Ten Commandments





STARTS APRIL 7

The Case for Christ (PG)





Disney's Beauty and the Beast Sing-Along (PG)





Going in Style (PG-13)









Smurfs: The Lost Village (PG)









The Boss Baby (PG)









Ghost in the Shell (PG-13)









CHiPs (R)

Sun Wed: 12:15





Life (R)









Power Rangers (PG-13)









Beauty and the Beast (PG)









Kong: Skull Island (PG-13)









The Shack (PG-13)

Thu: 12:25 3:25





Get Out (R)

Drama1 hr. 52 min.Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Forster, Faye DunawayJon GunnSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonComedy1 hr. 36 min.Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-MargretZach BraffAnimation1 hr. 29 min.Demi Lovato, Rainn Wilson, Mandy Patinkin, Jack McBrayerKelly AsburyAnimation1 hr. 37 min.Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa KudrowTom McGrathSciFi/Fantasy1 hr. 46 min.Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette BinocheRupert SandersComedy1 hr. 41 min.Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa SalazarDax ShepardSciFi/Fantasy1 hr. 44 min.Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Arizona BakareDaniel EspinosaAction/Adventure2 hr. 4 min.Becky G, RJ Cyler, Naomi Scott, Ludi LinDean IsraeliteSciFi/Fantasy2 hr. 19 min.Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma ThompsonBill CondonAction/Adventure1 hr. 58 min.Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Toby KebbellJordan Vogt-RobertsDrama2 hr. 12 min.Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer, Graham GreeneStuart HazeldineHorror1 hr. 43 min.Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley WhitfordJordan Peele













BLUEFIELD WV/WYTHEVILLE VA



MARQUEE Wytheville 8





Wytheville 8

Starts APRIL 7

BEAUTY & BEAST (PG)

Fri Mon Tue Wed Thu: 3:40 6:40 9:40

Sat Sun: 12:40 3:40 6:40 9:40

BOSS BABY (PG)

Fri Mon Tue Wed Thu: 4:40 7:10 9:35

Sat Sun: 11:50 2:15 4:40 7:10 9:35

CHIPS (R)

Fri Mon Tue Wed Thu: 4:50 7:20 9:50

Sat Sun: 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50

GHOST IN SHELL (PG13)

Fri Mon Tue Wed Thu: 4:00 7:00 9:45

Sat Sun: 1:00 4:00 7:00 9:45

GOING IN STYLE (PG13)

Daily: 4:45 7:10 9:35

POWER RANGERS (PG13)

Fri Mon Tue Wed Thu: 3:30 6:30 9:30

Sat Sun: 12:30 3:30 6:30 9:30

SMURFS VILLAGE 3D (PG)

Fri Mon Tue Wed Thu: 9:05

Sat Sun: 2:15 9:05

SMURFS VILLLAGE (PG)

Fri Mon Tue Wed Thu: 4:30 6:50

Sat Sun: 12:00 4:30 6:50

THE SHACK (PG13)

Fri Mon Tue Wed: 3:20 6:20 9:20

Sat Sun: 12:20 3:20 6:20 9:20

Thu: 3:20 9:20

WELCH , WV

Marquee McDowell 3

STARTS APRIL 7



McDowell 3

BEAUTY & BEAST (PG)

Fri: 3:40 6:40 9:40

Sat: 12:40 3:40 6:40 9:40

Sun: 12:40 3:40 6:40

Mon Tue Wed Thu: 4:00 7:00

BOSS BABY (PG)

Fri: 4:40 7:10 9:35

Sat: 12:00 2:15 4:40 7:10 9:35

Sun: 12:00 2:15 4:40 7:10

Mon Tue Wed Thu: 4:15 7:15

SMURFS VILLAGE 3D (PG)

Fri: 9:05

Sat: 2:15 9:05

Sun: 2:15

Mon Tue Wed Thu: 4:30

SMURFS VILLAGE (PG)

Fri: 4:30 6:50

Sat Sun: 12:00 4:30 6:50

Mon Tue Wed Thu: 7:30









SUMMERSVILLE, WV

Nicholas Showcase

STARTS FRIDAY APRIL 7

Nicholas Showcase

BEAUTY & BEAST (PG)

Fri: 3:40 6:40 9:40

Sat: 12:40 3:40 6:40 9:40

Sun: 12:40 3:40 6:40

Mon Tue Wed Thu: 3:40 6:40

BOSS BABY (PG)

Fri: 4:40 7:10 9:35

Sat: 11:50 2:15 4:40 7:10 9:35

Sun: 11:50 2:15 4:40 7:10

Mon Tue Wed Thu: 4:40 7:10

GHOST IN SHELL (PG13)

Fri: 4:00 7:00 9:45

Sat: 1:00 4:00 7:00 9:45

Sun: 1:00 4:00 7:00

Mon Tue Wed: 4:00 7:00

Thu: 4:00

SMURFS VILLAGE 3D (PG)

Fri: 9:05

Sat: 2:15 9:05

Sun: 2:15

Mon Tue Wed Thu: 4:30

SMURFS VILLAGE (PG)

Fri: 4:30 6:50

Sat Sun: 12:00 4:30 6:50

Mon Tue Wed Thu: 6:50

LOGAN WV

FOUNTAIN PLACE CINEMAS

*Mat. Sat/Sun Only

Starts March 31

Ghost in the Shell, 12:55 3D*- 4:05-7:15-9:40



Boss Baby, 12:10*-2:20*-4:00 3D-4:35-6:55 3D - 7:10-9:25



Power Rangers 12:55*-4:10-6:55-9:35



Life 12:50-4:05-7:20-9:40



Chips 12:05*-2:20*-4:35-7:10-9:30



Beauty and the Beast, 12:30 3D * - 1:00*-4:00-6:50-9:10 3D-9:30





Kong Skull Island , -1:00 3D*-4:00- 6:45 -9:20 3D







LEWISBURG, WV

LEWISBURG 8

*Mat Sat/Sun Only; **AM Show Sat. Only Starts March 24 Life, 10:30*-12:50-4:15-7:10-9:40 Power Rangers 10:05**-12:50-3:50-7:00-9:40 Chips 10:20 a.m. **-12:40-4:10-7:15-9:40 Beauty and the Beast 10:15**10:30*-1:00*-4:00-4:15-6:50-7:15-9:30 Beauty and the Beast 3D, 1:15-9:50 Kong Skull Island 10:00**-12:45* 3D-4:00-7:00-9:45-10:00 3D Logan 10:10**-1:10*-4:10-7:10-10:00Shack 10:00 am**-1:00-3:55-6:45-9:30Lego Batman 10:00* -4:15