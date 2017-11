"Bad Mom's" Battles "Thor" at the Multiplex

Counter programming accents the weekend boxoffice as a bad girls raunchy comedy, "Bad Mom's Christmas " opened on Wednesday before Thor and Hulk take over the cinema domination.

"Thor Ragnarok" has a purist noted alteration --- Valkyrie (Tessa Thompson) is an African American brunette --- where the comics have her as a blonde. Despite the alteration, Ragnarok has gained reviewers praises (96% positive) with a comparison to the Flash Gordon genre. The Hulk also appears in the film.

Bad Mom's opened without a critics screening.

The FLASHBACK CINEMA this week on Sunday Nov 5 and Wednesday Nov 8 @ 3:30 & 7 p.m. is the comedic western icon , "Blazing Saddles."

NEW THIS WEEK

BAD MOM'S CHRISTMAS

A BAD MOMS CHRISTMAS follows our three under-appreciated and over- burdened women as they rebel against the challenges and expectations of the Super Bowl for moms: Christmas. And if creating a more perfect holiday for their families wasn't hard enough, they have to do all of that while hosting and entertaining their own mothers. By the end of the journey, our moms will redefine how to make the holidays special for all and discover a closer relationship with their mothers.

THOR

In Marvel Studios' Thor: Ragnarok, Thor is imprisoned on the other side of the universe without his mighty hammer and finds himself in a race against time to get back to Asgard to stop Ragnarok, the destruction of his homeworld and the end of Asgardian civilization at the hands of an all-powerful new threat, the ruthless Hela. But first he must survive a deadly gladiatorial contest that pits him against his former ally and fellow Avenger, the Incredible Hulk!

WHAT LIES UPSTREAM

In this scandalous political thriller, the filmmaker behind TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY takes his investigatory grit to West Virginia where he looks into a mysterious chemical spill that left 300,000 people without drinking water for months. As the story deepens, we discover scientific cover-ups and political malfeasance across all levels of government, poisoning the entire system meant to protect drinking water.

HUNTINGTON

MARQUEE PULLMAN

FLASHBACK CINEMA

OPENS FRIDAY NOV 3

THOR: RAGNAROK (PG-13)













A BAD MOMS CHRISTMAS (R)













JIGSAW (R)









LET THERE BE LIGHT (PG-13)













SUBURBICON (R)









THANK YOU FOR YOUR SERVICE (R)









GEOSTORM (PG-13)









THE SNOWMAN (R)





















HAPPY DEATH DAY (PG-13)









KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (R)









THE LEGO NINJAGO MOVIE (PG)









VICTORIA & ABDUL (PG-13)









IT (R)













WHAT LIES UPSTREAM (NR)

Action/Adventure2 hr. 10 min.Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris ElbaTaika WaititiComedy1 hr. 41 min.Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Cheryl HinesJon Lucas, Scott MooreHorror1 hr. 31 min.Laura Vandervoort, Tobin BellMichael Spierig, Peter SpierigDrama1 hr. 40 min.Kevin Sorbo, Sam Sorbo, Daniel Roebuck, Donielle ArteseKevin SorboComedy1 hr. 45 min.Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Woody HarrelsonGeorge ClooneyDrama1 hr. 49 min.Haley Bennett, Amy Schumer, Miles Teller, Joe ColeJason HallAction/Adventure1 hr. 49 min.Gerard Butler, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie CornishDean DevlinSuspense/Thriller1 hr. 59 min.Rebecca Ferguson, Michael Fassbender, Charlotte GainsbourgTomas Alfredson (PG-13) Comedy1 hr. 41 min.Tyler Perry, Inanna Sarkis, Brock O'Hurn, Diamond WhiteTyler PerryHorror1 hr. 36 min.Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel VarelaChristopher LandonAction/Adventure2 hr. 21 min.Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark StrongMatthew VaughnAnimation1 hr. 41 min.Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi JacobsonCharlie BeanDrama1 hr. 52 min.Judi Dench, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-SmithStephen FrearsHorror2 hr. 15 min.Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia LillisAndrés MuschiettiDocumentary1 hr. 29 min.Cullen Hoback

CHARLESTON, WV

MARQUEE SOUTHRIDGE

FLASHBACK CINEMA

BLAZING SADDLES

OPENS FRIDAY NOV 3

BECKLEY, WV

MARQUEE GALLERIA 14

FLASHBACK CINEMA

BLAZING SADDLES

OPENS FRIDAY NOV 3

TRIDELPHIA/WHEELING

MARQUEE HIGHLANDS

FLASHBACK

BLAZING SADDLES

OPENS NOV 3