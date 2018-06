FIRST LOOK: "Jurassic" and "Incredibles" will Bring Fans to Multiplex

No film will open to challenge "Jurassic World Fallen Kingdom," which means that the surging "Incredibles 2" will each play to their somewhat overlapping audiences.

t's been three years since theme park and luxury resort Jurassic World was destroyed by dinosaurs out of containment. Isla Nublar now sits abandoned by humans while the surviving dinosaurs fend for themselves in the jungles.



When the island's dormant volcano begins roaring to life, Owen (Chris Pratt) and Claire (Bryce Dallas Howard) mount a campaign to rescue the remaining dinosaurs from this extinction-level event. Owen is driven to find Blue, his lead raptor who's still missing in the wild, and Claire has grown a respect for these creatures she now makes her mission. Arriving on the unstable island as lava begins raining down, their expedition uncovers a conspiracy that could return our entire planet to a perilous order not seen since prehistoric times.

Action/Adventure2 hr. 8 min.Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Ted LevineJ.A. BayonaAnimation1 hr. 58 min.Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck MilnerBrad BirdComedy1 hr. 37 min.Jeremy Renner, Ed Helms, Hannibal Buress, Jake JohnsonJeff TomsicAction/Adventure1 hr. 56 min.Trevor Jackson, Jason Mitchell, Michael Kenneth Williams, Lex Scott DavisDirector XHorror2 hr. 6 min.Toni Collette, Gabriel Byrne, Ann Dowd, Milly ShapiroAri Aster (PG-13) Suspense/Thriller1 hr. 50 min.Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sandra BullockGary RossDrama1 hr. 36 min.Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth HawthorneBaltasar KormákurSciFi/Fantasy2 hr. 15 min.Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody HarrelsonRon HowardComedy1 hr. 44 min.Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary SteenburgenBill HoldermanAction/Adventure1 hr. 59 min.Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Josh Brolin, T.J. MillerDavid LeitchAction/Adventure2 hr. 36 min.Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark RuffaloAnthony Russo, Joe Russo

