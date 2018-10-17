Huntington Council Considering Appointments to Fast Track Authority;

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 Wednesday, October 17, 2018 - 21:03 Updated 11 hours ago Edited from a Press Release

Huntington City Council has a long mostly appointment oriented agenda for its Monday, Oct. 22  7:30 p.m. meeting at Huntington City Hall. The work session will be at 6:45 p.m.

The agenda includes appointments to the land bank fast track authority, purchase of security vaults, and sidewalk replacements.

 

HUNTINGTON CITY COUNCIL

October 22, 2018

7:30 p.m.

 

 

1. Invocation and Pledge of Allegiance

 

2. Roll Call

 

3. Synopsis of Last Meeting

 

4. Reports of the Mayor

 

5. Resolution re: 2018-R-25: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE HUD CHOICE MASTERPLAN PROJECT TO FACILITATE A MASTER TRANSFORMATION PLAN FOR THE FAIRFIELD NEIGHBORHOOD

 

Sponsored by: Councilwoman Carol Polan

 

6. Resolution re: 2018-R-26: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF SCOTT DAMRON TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

7. Resolution re: 2018-R-28: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF KATHY MOORE TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

8. Resolution re: 2018-R-29: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT SCOTT HUFFMAN LEMLEY OF TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

9. Resolution re: 2018-R-31: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF NATHAN JON RANDOLPH TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

 

10. Resolution re: 2018-R-32: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF JAMES N. INSCO TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

11. Resolution re: 2018-R-33: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF ANTHONY J. STRADWICK TO THE CABELL HUNTINGTON HOSPITAL BOARD OF DIRECTORS

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

12. Resolution re: 2018-R-34: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF SARAH DENMAN TO THE CABELL HUNTINGTON HOSPITAL BOARD OF DIRECTORS

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

13. Resolution re: 2018-R-39: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF DERON RUNYON TO THE SERVICE FEES APPEAL BOARD

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

14. Resolution re: 2018-R-40: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF ELLEN MARIE JONES TO THE SERVICE FEES APPEAL BOARD

 

Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler

 

15. Resolution re: 2018-R-43: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO AN EQUIPMENT LEASE PURCHASE AGREEMENT

 

Sponsored by: Councilman Charles McComas

 

16. Resolution re: 2018-R-45: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH THE HUNTINGTON POLICE DEPARTMENT WITH ELEVEN (11) SECURITY CARGO VAULTS

 

Sponsored by: Councilman Alex Vence

 

17. Resolution re: 2018-R-46: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT FOR SIDEWALK REPLACEMENT OF THE 1600 AND 1800 BLOCKS OF 10th AVENUE

 

Sponsored by: Councilwoman Tonia Page

 

18. Resolution re: 2018-R-48: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT TO REPLACE SIDEWALKS AND CREATE A PARKING PAD AT THE CIVIC CENTER ARENA

 

Sponsored by: Councilwoman Carol Polan

 

19. Good & Welfare

 

20. Adjournment

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