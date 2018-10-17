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Huntington Council Considering Appointments to Fast Track Authority;
HUNTINGTON CITY COUNCIL
October 22, 2018
7:30 p.m.
1. Invocation and Pledge of Allegiance
2. Roll Call
3. Synopsis of Last Meeting
4. Reports of the Mayor
5. Resolution re: 2018-R-25: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE HUD CHOICE MASTERPLAN PROJECT TO FACILITATE A MASTER TRANSFORMATION PLAN FOR THE FAIRFIELD NEIGHBORHOOD
Sponsored by: Councilwoman Carol Polan
6. Resolution re: 2018-R-26: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF SCOTT DAMRON TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
7. Resolution re: 2018-R-28: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF KATHY MOORE TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
8. Resolution re: 2018-R-29: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT SCOTT HUFFMAN LEMLEY OF TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
9. Resolution re: 2018-R-31: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF NATHAN JON RANDOLPH TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
10. Resolution re: 2018-R-32: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF JAMES N. INSCO TO THE CITY OF HUNTINGTON LAND BANK FAST TRACK AUTHORITY
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
11. Resolution re: 2018-R-33: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF ANTHONY J. STRADWICK TO THE CABELL HUNTINGTON HOSPITAL BOARD OF DIRECTORS
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
12. Resolution re: 2018-R-34: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF SARAH DENMAN TO THE CABELL HUNTINGTON HOSPITAL BOARD OF DIRECTORS
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
13. Resolution re: 2018-R-39: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF DERON RUNYON TO THE SERVICE FEES APPEAL BOARD
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
14. Resolution re: 2018-R-40: A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF ELLEN MARIE JONES TO THE SERVICE FEES APPEAL BOARD
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
15. Resolution re: 2018-R-43: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO AN EQUIPMENT LEASE PURCHASE AGREEMENT
Sponsored by: Councilman Charles McComas
16. Resolution re: 2018-R-45: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH THE HUNTINGTON POLICE DEPARTMENT WITH ELEVEN (11) SECURITY CARGO VAULTS
Sponsored by: Councilman Alex Vence
17. Resolution re: 2018-R-46: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT FOR SIDEWALK REPLACEMENT OF THE 1600 AND 1800 BLOCKS OF 10th AVENUE
Sponsored by: Councilwoman Tonia Page
18. Resolution re: 2018-R-48: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT TO REPLACE SIDEWALKS AND CREATE A PARKING PAD AT THE CIVIC CENTER ARENA
Sponsored by: Councilwoman Carol Polan
19. Good & Welfare
20. Adjournment