A Little "Possession " Before "Aquaman," "Poppins" Debuts

As the march to Christmas continues, only one new flick opens in wide release --- a horror offering "Possession of Hannah Grace." Spook and chill fans have their own matrix, so this will be an op t

o position a thriller to fill the "Quiet" success of 2017.

Upcoming, Acquaman, Mary Poppins Returns, and a new Deadpool.

NEW THIS WEEK

POSSESSION OF HANNAH GRACE

A shocking exorcism spirals out of control, claiming the life of a young woman. Months later, Megan Reed (Shay Mitchell) is working the graveyard shift in the morgue when she takes delivery of a disfigured cadaver. Locked alone inside the basement corridors, Megan begins to experience horrifying visions and starts to suspect that the body may be possessed by a ruthless demonic force.

HUNTINGTON, WV

MARQUEE CINEMAS PULLMAN SQUARE

The Possession of Hannah Grace (R)









Creed II (PG-13)













Ralph Breaks the Internet (PG)









Robin Hood (PG-13)













Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (PG-13)









Instant Family (PG-13)









Widows (R)

















Overlord (R)









The Front Runner (R)









Bohemian Rhapsody (PG-13)









The Nutcracker and the Four Realms (PG)









Halloween (2018) (R)









Goosebumps 2: Haunted Halloween (PG)













A Star is Born (R)













Venom (PG-13)













Night School (PG-13)

The Possession of Hannah Grace (R)

Creed II (PG-13)

Ralph Breaks the Internet (PG)

Robin Hood (PG-13)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (PG-13)

Instant Family (PG-13)

Widows (R)

Bohemian Rhapsody (PG-13)

The Nutcracker and the Four Realms (PG)

A Star is Born (R)

Night School (PG-13)

The Possession of Hannah Grace (R)

Creed II (PG-13)

Ralph Breaks the Internet (PG)

Robin Hood (PG-13)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (PG-13)

Instant Family (PG-13)

Widows (R)

Overlord (R)

Bohemian Rhapsody (PG-13)

The Nutcracker and the Four Realms (PG)

Venom (PG-13)

The Possession of Hannah Grace (R)

Creed II (PG-13)

Ralph Breaks the Internet (PG)

Robin Hood (PG-13)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (PG-13)

Instant Family (PG-13)

Widows (R)

Bohemian Rhapsody (PG-13)

The Nutcracker and the Four Realms (PG)

A Star is Born (R)

Venom (PG-13)

Creed II (PG-13)









Ralph Breaks the Internet (PG)





Instant Family (PG-13)









Creed II (PG-13)









Ralph Breaks the Internet (PG)









Creed II (PG-13)

Ralph Breaks the Internet (PG)

Robin Hood (PG-13)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (PG-13)

Instant Family (PG-13)

Widows (R)

Bohemian Rhapsody (PG-13)

Horror1 hr. 26 min.Stana Katic, Shay Mitchell, Louis Herthum, Grey DamonDiederik Van RooijenAction/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonAction/Adventure1 hr. 56 min.Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve HewsonOtto BathurstAction/Adventure2 hr. 14 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolDavid YatesComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean AndersDrama2 hr. 8 min.Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia ErivoSteve McQueen (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow CheneySuspense/Thriller1 hr. 50 min.Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic ApplewhiteJulius AveryDrama1 hr. 53 min.Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred MolinaJason ReitmanDrama2 hr. 15 min.Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym LeeBryan SingerAction/Adventure1 hr. 39 min.Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan FreemanLasse HallströmHorror1 hr. 46 min.Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Nick CastleDavid Gordon GreenFamily1 hr. 30 min.Madison Iseman, Ben O’Brien, Caleel Harris, Jeremy Ray TaylorAri SandelDrama2 hr. 15 min.Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice ClayBradley CooperSciFi/Fantasy1 hr. 52 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott HazeRuben FleischerComedy1 hr. 51 min.Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran KillamMalcolm D. LeeCHARLESTON, WV MARQUEE SOUTHRIDGEHorror1 hr. 26 min.Stana Katic, Shay Mitchell, Louis Herthum, Grey DamonDiederik Van RooijenAction/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonAction/Adventure1 hr. 56 min.Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve HewsonOtto BathurstAction/Adventure2 hr. 14 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolDavid YatesComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean AndersDrama2 hr. 8 min.Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia ErivoSteve McQueen (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow CheneyDrama2 hr. 15 min.Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym LeeBryan SingerAction/Adventure1 hr. 39 min.Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan FreemanLasse HallströmDrama2 hr. 15 min.Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice ClayBradley CooperComedy1 hr. 51 min.Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran KillamMalcolm D. LeeBECKLEY WV MARQUEE GALLERIAHorror1 hr. 26 min.Stana Katic, Shay Mitchell, Louis Herthum, Grey DamonDiederik Van RooijenAction/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonAction/Adventure1 hr. 56 min.Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve HewsonOtto BathurstAction/Adventure2 hr. 14 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolDavid YatesComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean AndersDrama2 hr. 8 min.Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia ErivoSteve McQueen (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow Cheney (R) Suspense/Thriller1 hr. 52 min.Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia HoeksFede AlvarezSuspense/Thriller1 hr. 50 min.Jovan Adepo, Wyatt Russell, Jacob Anderson, Dominic ApplewhiteJulius AveryDrama2 hr. 15 min.Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym LeeBryan SingerAction/Adventure1 hr. 39 min.Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan FreemanLasse HallströmSciFi/Fantasy1 hr. 52 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott HazeRuben FleischerWHEELING TRIDELPHIA WV MARQUEE HIGHLANDSHorror1 hr. 26 min.Stana Katic, Shay Mitchell, Louis Herthum, Grey DamonDiederik Van RooijenAction/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonAction/Adventure1 hr. 56 min.Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve HewsonOtto BathurstAction/Adventure2 hr. 14 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolDavid YatesComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean AndersDrama2 hr. 8 min.Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia ErivoSteve McQueen (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow Cheney (R) Suspense/Thriller1 hr. 52 min.Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia HoeksFede AlvarezDrama2 hr. 15 min.Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym LeeBryan SingerAction/Adventure1 hr. 39 min.Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan FreemanLasse HallströmDrama2 hr. 15 min.Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice ClayBradley CooperSciFi/Fantasy1 hr. 52 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott HazeRuben FleischerSUMMERSVILLE, WV MARQUEE NICHOLS SHOWPLACE TIMES FOR SATURDAY, DEC 1. No Late Evening Showings on Sunday. No Matinees on Friday.Action/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean Anders (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow CheneyTIMES FOR SATURDAY DEC 1. NO LATE SUNDAY SHOWING. NO MATINEES WEEKDAYSAction/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil Johnston (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow CheneyBLUEFIELD/WYTHEVILLE, VA MARQUEE WYTHEVILLE 8Action/Adventure2 hr. 8 min.Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia RashadSteven Caple Jr.Animation1 hr. 54 min.John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayerRich Moore, Phil JohnstonAction/Adventure1 hr. 56 min.Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve HewsonOtto BathurstAction/Adventure2 hr. 14 min.Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolDavid YatesComedy1 hr. 58 min.Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Isabela MonerSean AndersDrama2 hr. 8 min.Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia ErivoSteve McQueen (PG) Animation1 hr. 30 min.Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Keenan Thompson, Cameron SeelyPeter Candeland, Yarrow CheneyDrama2 hr. 15 min.Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym LeeBryan Singer