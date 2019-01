"Escape Room" Stakes--- Solve Puzzle or Perish; Aquaman Likely to Flood its way to #1

Director Adam (Paranormal Activity Ghost Dimension Taking of Deborah Logan, Insidious Last Key) Robitel places six narcissistic millennials who must work their way out of a murderous "Escape Room" by solving puzzles a la "Saw," but with a PG-13 rating. Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani are among the group that a strong riddle solving cap might prolong survival.

The film has not been shown for critics. Rotten Tomatoes has the ever escalating traps and torture devices prepared at a cost of millions to eliminate these somebodys.

Their prediction is the mid 30s (sour) , but horror fans --- particularly younger ones able to see it without restriction --- may encourage a better turn out. it's the only new WIDE release at cinemas.

Meanwhile, select marquee Cinemas will pick up the story of two royal sisters --- Mary Stuart (Saoirse Ronan from Ladybird) and Queen Elizabeth (Margot Robbie) has grabbed a mix of reviews from a less than entertaining history lesson to "a well-directed, risk-taking, unusual period film which makes some bold choices" or history lovers will savor the story of history's two powerful women.













NEW THIS WEEK

ESCAPE ROOM

Six strangers find themselves in circumstances beyond their control and must use their wits to survive.

MARY QUEEN OF SCOTS

"Mary Queen of Scots" explores the turbulent life of the charismatic Mary Stuart (Ronan). Queen of France at 16 and widowed at 18, Mary defies pressure to remarry. Instead, she returns to her native Scotland to reclaim her rightful throne. But Scotland and England fall under the rule of the compelling Elizabeth I (Robbie). Each young Queen beholds her "sister" in fear and fascination. Rivals in power and in love, and female regents in a masculine world, the two must decide how to play the game of marriage versus independence. Determined to rule as much more than a figurehead, Mary asserts her claim to the English throne, threatening Elizabeth's sovereignty. Betrayal, rebellion, and conspiracies within each court imperil both thrones - and change the course of history.

UPCOMING

JANUARY 11

UPSIDE

REPLICAS

DOG'S WAY

JAN 18

GLASS

FLASHBACK CINEMA

SUN AND WED 3:30 & 7:00

Written and directed by James Cameron, this sequel to the 1979 sci-fi thriller Alien is considered by many to be that rarity: a sequel that is a worthy successor to the original. Special effects wizard Stan Winston won an Academy Award® for Best Visual Effects, which included the creation of the Alien “Queen,” one of the scariest movie creatures ever. Nominated for 7 Oscars® including Best Actress, Sigourney Weaver. ("So who’s laying these eggs?”) Rated R

JAN 13 & 16

JAN 20 & 23

HUNTINGTON

MARQUEE PULLMAN

Starts Friday

ESCAPE ROOM (PG-13)









HOLMES & WATSON (PG-13)









VICE (R)









AQUAMAN (PG-13)









BUMBLEBEE (PG-13)









SECOND ACT (PG-13)













WELCOME TO MARWEN (PG-13)









MARY POPPINS RETURNS (PG)













MORTAL ENGINES (PG-13)









THE MULE (R)









SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (PG)









MARY QUEEN OF SCOTS (R)









RALPH BREAKS THE INTERNET (PG)









GREEN BOOK (PG-13)

















BOHEMIAN RHAPSODY (PG-13)

ESCAPE ROOM (PG-13)









HOLMES & WATSON (PG-13)













VICE (R)













AQUAMAN (PG-13)









BUMBLEBEE (PG-13)













SECOND ACT (PG-13)





MARY POPPINS RETURNS (PG)













MORTAL ENGINES (PG-13)









THE MULE (R)













SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (PG)









MARY QUEEN OF SCOTS (R)









ESCAPE ROOM (PG-13)









HOLMES & WATSON (PG-13)









VICE (R)









AQUAMAN (PG-13)









BUMBLEBEE (PG-13)









SECOND ACT (PG-13)









WELCOME TO MARWEN (PG-13)









MARY POPPINS RETURNS (PG)













MORTAL ENGINES (PG-13)









THE MULE (R)









SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (PG)









MARY QUEEN OF SCOTS (R)













RALPH BREAKS THE INTERNET (PG)









INSTANT FAMILY (PG-13)









