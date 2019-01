"Glass" Explores Superhero Mythology in Beautifully Weird Horror Action Bruce Willis Opus

M. Night Shyamalan has crafted a very effective creepshow with "Glass," a shotgun marriage of his 2000 horror hit "Unbreakable" and 2016's "Split," an even bigger creepy blockbuster. That's one critics opinion of this week's only new wide release directed by M. Night Shyamalan (Sixth Sense, Signs, Village ) which has been labeled awkward as it ties elements from the originating productions.

Shirtless "Die Hard" Bruce Willis chases a "beast" who is one of the multiple personalities of James McAvoy's character, which analyzes the superhero mythology that has enveloped cinema.

Despite muddle, its M. Night Shyamalan mystic overtones propels this "dark twisted psychological horror has a chaotic like thread that reminds you of noir films of the past. It's like a Picasso painting in movie form. The ending is divisive and risky," wrote one viewer who had access to an advance screening.

Boxoffice has Glass opening strong ... $50 mil plus. "Glass tracking had been through the roof for the genre with interest and intent scores comparable to films like last October’s Halloween reboot, while tracking far ahead of other titles like The Nun, A Quiet Place, Get Out, and Split itself."

Inspirational 'Upside' will compete for second place.

Hold over lineups stay in place for possible Academy Award nominations hype which will be announced Tuesday . "Ben is Back," "If Beale Could Talk," "Mary Queen of Scots," " The Favourite," and 'On The Basis of Sex' are art / genre/ off the beaten track indie favs, along with foreign language film, "Roma."

NEW FILMS

GLASS

From Unbreakable, Bruce Willis returns as David Dunn as does Samuel L. Jackson as Elijah Price, known also by his pseudonym Mr. Glass. Joining from Split are James McAvoy, reprising his role as Kevin Wendell Crumb and the multiple identities who reside within, and Anya Taylor-Joy as Casey Cooke, the only captive to survive an encounter with The Beast. Following the conclusion of Split, Glass finds Dunn pursuing Crumb's superhuman figure of The Beast in a series of escalating encounters, while the shadowy presence of Price emerges as an orchestrator who holds secrets critical to both men.

CONTINUING

THE UPSIDE

Inspired by a true story, The Upside is a heartfelt comedy about a recently paroled ex-convict (Kevin Hart) who strikes up an unusual and unlikely friendship with a paralyzed billionaire (Bryan Cranston)

A DOG'S WAY HOME

A Dog's Way Home chronicles the heartwarming adventure of Bella, a dog who embarks on an epic 400-mile journey home after she is separated from her beloved human.

ON THE BASIS OF SEX

The film tells an inspiring and spirited true story that follows young lawyer Ruth Bader Ginsburg as she teams with her husband Marty to bring a groundbreaking case before the Supreme Court and overturn a century of gender discrimination. The feature will premiere in 2018 in line with Justice Ginsburg's 25th anniversary on the Supreme Court.

BEN IS BACK

19 year-old Ben Burns (Lucas Hedges) unexpectedly returns home to his family's suburban home on Christmas Eve morning. Ben's mother, Holly (Julia Roberts), is relieved and welcoming but wary of her son staying clean. Over a turbulent 24 hours, new truths are revealed, and a mother's undying love for her son is tested as she does everything in her power to keep him safe.





COMING

SERENITY

BOY WHO WOULD BE KING

MISS BALA

CHARLESTON

Marquee Southridge

NOW SHOWING

GLASS (PG-13) - Suspense/Thriller 2 hr. 9 min. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy. M. Night Shyamalan

REPLICAS (PG-13) - SciFi/Fantasy 1 hr. 47 min. Keanu Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind, Thomas Middleditch. Jeffrey Nachmanoff

THE UPSIDE (PG-13) - Comedy 1 hr. 58 min. Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, Julianna Margulies. Neil Burger

ESCAPE ROOM (PG-13) - Horror 1 hr. 40 min. Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis. Adam Robitel

HOLMES & WATSON (PG-13) - Comedy 1 hr. 30 min. Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall, Rob Brydon. Etan Cohen

ON THE BASIS OF SEX (PG-13) - Drama 1 hr. 54 min. Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates. Mimi Leder

AQUAMAN (PG-13) - Action/Adventure 2 hr. 23 min. Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson. James Wan

BUMBLEBEE (PG-13) - Action/Adventure 1 hr. 54 min. Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider. Travis Knight

MARY POPPINS RETURNS (PG) - Musical 2 hr. 10 min. Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Angela Lansbury, Ben Whishaw. Rob Marshall

THE MULE (R) - Drama 1 hr. 56 min. Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña. Clint Eastwood

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (PG) - Animation 1 hr. 40 min. Shameik Moore, Jake Johnson, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld. Bob Persichetti, Peter Ramsey

BEN IS BACK (R) - Drama 1 hr. 43 min. Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton. Peter Hedges

MARY QUEEN OF SCOTS (R) - Drama 1 hr. 52 min. Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn. Josie Rourke

RALPH BREAKS THE INTERNET (PG) - Animation 1 hr. 54 min. John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch, Jack McBrayer. Rich Moore, Phil Johnston

GREEN BOOK (PG-13) - Comedy 2 hr. 10 min. Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark. Peter Farrelly

BOHEMIAN RHAPSODY (PG-13) - Drama 2 hr. 15 min. Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym Lee. Bryan Singer

