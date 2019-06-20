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Huntington City Council Meets Monday; Union Contract Ratifications for Vote
HUNTINGTON CITY COUNCIL
June 24, 2019
7:30 p.m.
1. Invocation and Pledge of Allegiance
2. Roll Call
3. Synopsis of Last Meeting
4. Reports of the Mayor
5. 2nd Reading of an Ordinance re: #2019-O-16 – AN ORDINANCE OF COUNCIL AMENDING, MODIFYING AND RE-ENACTING ARTICLE 107 OF THE CODIFIED ORDINANCES OF THE CITY OF HUNTINGTON, AS REVISED, REGARDING PURCHASING AND CONTRACTS
Sponsored by: Councilman Alex Vence
6. 1st Reading of an Ordinance re: #2019-O-18 – AN ORDINANCE OF COUNCIL AMENDING, MODIFYING AND RE-ENACTING ARTICLE 305 OF THE CODIFIED ORDINANCES TO ENACT SECTION 305.15 CONCERNING APPROACHING AUTHORIZED EMERGENCY VEHICLES
Sponsored by: Councilman Charles McComas
7. 1st Reading of an Ordinance re: #2019-O-19 – AN ORDINANCE OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A LEASE PURCHASE AGREEMENT FOR THE PURCHASE OF THE HUNTINGTON BARBOUR ARMORY PROPERTY FOR GENERAL MUNICIPAL USES
Sponsored by: Councilman Alex Vence
8. Resolution re: #2019-R-33 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR AND MATERIALS FOR EMERGENCY REHAB RESIDENTIAL ROOF PROJECT
Sponsored by: Councilman Mike Shockley
9. Resolution re: #2019-R-34 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH THE DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING WITH LEGAL SERVICES
Sponsored by: Councilwoman Carol Polan
10. Resolution re: #2019-R-36 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE DESIGN AND BUILD OF A RETAINING WALL ON SOUTH PARK DRIVE, WITHIN THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
11. Resolution re: #2019-R-41 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO AN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT WITH THE HUNTINGTON WATER QUALITY BOARD
Sponsored by: Councilman Alex Vence
12. Resolution re: #2019-R-42 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO EXTEND THE WAGE AND BENEFIT AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF HUNTINGTON AND THE HUNTINGTON POLICE F.O.P. GOLDSTAR LODGE #65
Sponsored by: Councilman Mike Shockley
13. Resolution re: #2019-R-43 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO EXTEND THE WAGE AND BENEFIT AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF HUNTINGTON AND THE HUNTINGTON PROFESSIONAL FIRE FIGHTERS ASSOCIATION, IAFF LOCAL 289
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
14. Resolution re: #2019-R-44 - A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF OMAR D. AHMAD TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
15. Resolution re: #2019-R-45 - A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF TIMOTHY MELVIN, ED.D TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
16. Resolution re: #2019-R-46 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF RICK MONTGOMERY TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
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Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
17. Resolution re: #2019-R-47 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF REV. TIMOTHY S. DIXON TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
18. Resolution re: #2019-R-48 - A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF MICHAEL S. STINNETT, PSYD TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
19. Resolution re: #2019-R-49 - A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF KELLI JOHNSON TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
20. Resolution re: #2019-R-50 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF ELISHA “E.J.” HASSEN TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Jennifer Wheeler
21. Resolution re: #2019-R-51 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF CAROLE BOSTER TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
22. Resolution re: #2019-R-52 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF C. RICHARD COBB, SR. TO THE HUNTINGTON HUMAN RELATIONS COMMISSION
Sponsored by: Councilwoman Joyce Clark
23. Good & Welfare
24. Adjournment