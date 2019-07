Tarantino's "Once Upon a Time ..." Recalls Hippie Hollywood with Margo Robbie as Sharon Tate

Quentin Tarantino certainly is the ideal director to counter program a roaring "Lion King" as his adult introspective and blood spattering odysseys from Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, a

nd Dusk to Dawn to reinvented "grindhouse" sexy violent cinema leading into "Hostel's " torture horror, which may have been a peak in bloody freak outs sending the genre's exploitation back a few steps.

Tarantino surveys the hippie and norm altering period. Tinsel Town changed too. Pure white hats turned gray and sometimes formerly law breaking outlaws were technically the good dude hero.

Hollywood has Rick and Cliff (Leonardo Dicaprio and Brad Pitt) facing role shifts while living next door to eccentric director Roman Polanski and his wife, actress and rising star, Sharon Tate (Margot Robbie).

Quentin Tarantino's Once Upon a Time...in Hollywood visits 1969 Los Angeles, where everything is changing, as TV star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) and his longtime stunt double Cliff Booth (Brad Pitt) make their way around an industry they hardly recognize anymore. The ninth film from the writer/director features a large ensemble cast and multiple storylines in a tribute to the final moments of Hollywood's golden age.

BETHANY HAMILTON UNSTOPPABLE

Bethany Hamilton is rewriting the rules on being a fearless athlete. This is the untold story of the heart of a champion and her resilience against all odds to become one of the leading professional surfers of our time.









Comedy/Drama2 hr. 41 min.Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, James Marsden, Dakota FanningQuentin TarantinoAnimation/Action/Adventure1 hr. 58 min.Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, John Oliver, John Kani, Seth Rogen, Billy Eichner, Eric AndréJon FavreauDocumentary1 hr. 38 min.Bethany HamiltonAaron Lieber

