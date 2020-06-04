Most read
- The Wedding Singer:
- Huntington St. Joe Women Take Third State Basketball Title
- Huntington Hammer Holds on to Defeat Canton
- MU Graduation
- IMAGES: Cosplay Creativity Earned Accolades for Bunny Bombshell
- Senior Tynikki Crook Honored with Marshall Win Over Southern Miss
- Scrimmages Make Up Green and White Game
Huntington Council Meets June 8
1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-7: VACATING, CLOSING AND ABANDONING A PORTION OF SAID 24TH STREET BEING A 0.543 ACRE, MORE OR LESS, PARCEL SITUATE IN GIDEON DISTRICT, HUNTINGTON, CABELL COUNTY, WEST VIRGINIA AND BEING APPROXIMATELY 60 FEET IN WIDTH AND BOUNDED ON THE SOUTH BY THE NORTH LINE OF 5TH AVENUE AND BOUNDED ON THE NORTH BY THE SOUTH LINE OF 4TH AVENUE
Sponsored by: Councilman Shockley
6. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-15: AN ORDINANCE OF COUNCIL AMENDING, MODIFYING AND RE-ENACTING PART THIRTEEN, ARTICLES 1315, 1320, 1321, 1323, 1325, 1327, 139, 1331, 1337, 1341, 1343, 1351, 1355, 1359, AND 1367 OF THE CODIFIED ORDINANCES OF THE CITY OF HUNTINGOTN, AS REVISED,, CONVERINGING PLANNING ZONING CODE.
Sponsored by: Councilman Shaw
7. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-16: AN ORDINANCE TO AMEND THE ZONING ORDINANCE OF THE CITY OF HUNTINGTON, WEST VIRGINIA, 1998, AND THE ZONE MAP ATTACHED THERETO AS PART THEREOF, BY ZONING TO C-1 NEIGHBORHOOD COMMERCIAL DISTRICT FROM R-4 RESIDENTIAL DISTRICT PROPERTY IS LOCATED TO CABELL COUNTY TAX DISTRICT 5, MAP 31, PARCELS 357, 358, AND 359.
Sponsored by: Councilwoman Wheeler
8. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-17: VACATING, CLOSING AND ABANDONING A PORTION OF SAID 24TH STREET BEING A 0.027 ACRE, MORE OR LESS, PARCEL SITUATE IN GIDEON DISTRICT, HUNTINGTON, CABELL COUNTY, WEST VIRGINIA, BEING APPROXIMATELY 60 FEET IN WIDTH AND BOUNDED ON THE SOUTH BY THE SOUTH LINE OF FOURTH AVENUE AND BOUNDED ON THE NORTH BY PORTIONS OF THE INTERSECTION OF FOURTH AVENUE AND 24TH STREET.
Sponsored by: Councilman Shockley
9. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-18: AN ORDINANCE TO AMEND THE ZONING ORDINANCE OF THE CITY OF HUNTINGTON, WEST VIRGINIA, 1998 AND THE ZONE MAP ATTACHED THERETO AS A PART THEREOF, BY ZONING TO C-2 HIGHWAY COMMERCIAL DISTRICT FROM R-4 RESIDENTIAL DISTRICT, THE PROPERTY IS LOCATED AT CABELL COUNTY TAX DISTRICT 5, MAP 11, PARCELS 125 AND 125.1
Sponsored by: Councilman Shaw
10. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-19: BOND AUTHORIZING ORDINANCE OF THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman Shockley
11. 1st Reading of an Ordinance re: #2020-O-20: AN ORDINANCE APPROVING AN AMENDED PROJECT PLAN FOR THE CITY OF HUNTINGTON KINETIC PARK DEVELOPMENT/REDEVELOPMENT DISTRICT NO. 2 AS APPROVED BY THE WEST VIRGINIA DEVELOPMENT OFFICE; AND PROVIDING FOR OTHER MATTERS IN CONNECTION THEREWITH
Sponsored by: Councilman Kluemper
12. Resolution re: #2020-R-33: A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING AN AMENDMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG) FISCAL YEAR 2019 FUNDING
Sponsored by: (Pending Committee Approval)
13. Resolution re: #2020-R-35: A RESOLUTION OF BUDGET REVISION #3 OF THE FISCAL YEAR 2019-2020 GENERAL FUND BUDGET
Sponsored by: (Pending Committee Approval)
14. Good & Welfare