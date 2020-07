WV Marquee Cinemas Showtimes Starting Friday

The Wretched

HIGHLAND 14, TRIADELPHIA WV

Followed (R)

Fri & Sat: 3:50, 9:50

Sun: 3:50 PM

Mon - Thu: 3:50, 9:50



The Wretched ()

Fri & Sat: 4:10, 7:00, 9:50

Sun: 1:10, 4:10, 7:00

Mon - Thu: 4:10, 7:00, 9:50



Trolls World Tour (PG)

Fri & Sat: 3:45, 6:45, 9:10

Sun: 1:15, 3:45, 6:45

Mon - Thu: 3:45, 6:45, 9:10



Bloodshot (PG-13)

Fri & Sat: 3:25, 6:35, 9:35

Sun: 12:05, 3:25, 6:35

Mon - Thu: 3:25, 6:35, 9:35



The Invisible Man (R)

Fri & Sat: 3:35, 6:40, 9:45

Sun: 12:25, 3:35, 6:40

Mon - Thu: 3:35, 6:40, 9:45



Bad Boys For Life (R)

Fri & Sat: 6:50 PM

Sun: 12:50, 6:50

Mon - Thu: 6:50 PM



Jumanji: The Next Level (PG-13)

Fri & Sat: 3:20, 6:20, 9:20

Sun: 12:20, 3:20, 6:20

Mon - Thu: 3:20, 6:20, 9:20



Aquaman (PG-13)

Fri & Sat: 7:40 PM

Sun: 1:00, 7:40

Mon - Thu: 7:40 PM



Bohemian Rhapsody (PG-13)

Fri & Sat: 3:10, 6:20, 9:30

Sun: 12:00, 3:10, 6:20

Mon - Thu: 3:10, 6:20, 9:30



Wonder Woman (PG-13)

Fri & Sat: 4:10, 7:30

Sun: 12:45, 4:10, 7:30

Mon - Thu: 4:10, 7:30



Ghostbusters (1984) (PG)

Fri & Sat: 3:40, 6:20, 9:15

Sun: 12:40, 3:40, 6:20

Mon - Thu: 3:40, 6:20, 9:15



Harry Potter and the Half-Blood Prince (PG)

Fri & Sat: 3:50, 7:20

Sun: 12:20, 3:50, 7:20

Mon - Thu: 3:50, 7:20



Harry Potter and the Order of the Phoenix (PG-13)

Fri - Thu: 4:20 PM



The Lord of the Rings: The Two Towers (PG-13)

Fri & Sat: 3:00, 7:50

Sun: 12:45, 6:00

Mon - Thu: 3:00, 7:50



E.T. The Extra-Terrestrial (PG)

Fri & Sat: 3:20 PM

Sun: 12:20, 3:20

Mon - Thu: 3:20 PM



The Muppet Movie (G)

Fri & Sat: 3:40, 6:40, 9:10

Sun: 12:40, 3:40, 6:40

Mon - Thu: 3:40, 6:40, 9:10



Jaws (PG) FBC20

Fri & Sat: 6:30, 9:30

Sun: 6:30 PM

Mon - Thu: 6:30, 9:30

MCDOWELL 3, WELCH WV

Bloodshot (PG-13) Intense Action Violence; Language; Some Suggestive Material

Fri: 6:35 PM

Sat: 6:35, 9:35

Sun: 6:35 PM



Jumanji: The Next Level (PG-13) Action; Language; Some Suggestive Material

Fri - Sun: 3:25 PM

Tue: 7:15 PM



Jurassic Park (PG-13) Action; Frightening Images; Mild Language; Some Intense Sequences of Violence and Action; Some Mild Rude Humor; Violence

Fri: 3:10, 6:10

Sat: 3:10, 6:10, 9:20

Sun: 3:10, 6:10

Tue: 7:00 PM



Jaws (PG) Brief Nudity; Brief Sexual Content; FBC20; Frightening Images; Gory Scenes; Language; Some Thematic Material

Fri: 3:30, 6:30

Sat: 3:30, 6:30, 9:30

Sun: 3:30, 6:30

Tue: 7:10 PM

NICHOLAS 3, SUMMERSVILLE WV

The Invisible Man (R) Language; Strong Bloody Violence

Fri: 3:35, 6:40

Sat: 3:35, 6:40, 9:45

Sun - Thu: 3:35, 6:40



Jumanji: The Next Level (PG-13) Action; Language; Some Suggestive Material

Fri: 3:20, 6:20

Sat: 3:20, 6:20, 9:20

Sun - Thu: 3:20, 6:20



Jurassic Park (PG-13) Action; Frightening Images; Mild Language; Some Intense Sequences of Violence and Action; Some Mild Rude Humor; Violence

Fri: 3:10, 6:10

Sat: 3:10, 6:10, 9:20

Sun - Thu: 3:10, 6:10



Jaws (PG) Brief Nudity; Brief Sexual Content; FBC20; Frightening Images; Gory Scenes; Language; Some Thematic Material

Fri: 3:30, 6:30

Sat: 3:30, 6:30, 9:30

Sun - Thu: 3:30, 6:30

PULLMAN 16, HUNTINGTON WV

Followed (R) Brief Drug Use; Disturbing Images; Language; Violence

Fri & Sat: 9:10 PM

Mon - Thu: 9:10 PM



The Wretched () Frightening Images; Gory Scenes; Language; Partial Nudity; Some Sexual Content; Some Thematic Material; Violence

Fri & Sat: 4:10, 7:00, 9:50

Sun: 1:10, 4:10, 7:00

Mon - Thu: 4:10, 7:00, 9:50



Trolls World Tour (PG) Some Mild Rude Humor

Fri & Sat: 3:45, 6:45

Sun: 1:15, 3:45, 6:45

Mon - Thu: 3:45, 6:45



The Invisible Man (R) Language; Strong Bloody Violence

Fri & Sat: 3:25, 6:40, 9:45

Sun: 12:25, 3:25, 6:40

Mon - Thu: 3:25, 6:40, 9:45



Fantasy Island (PG-13) Brief Strong Language; Drug Use; Some Suggestive Material; Terror; Violence

Fri & Sat: 3:35, 6:25, 9:15

Sun: 12:35, 3:35, 6:25

Mon - Thu: 3:35, 6:25, 9:15



Aquaman (PG-13) Alcohol Use; Language; Sci -Fi Action; Sci-Fi Violence

Fri & Sat: 4:20, 7:40

Sun: 1:00, 4:20, 7:40

Mon - Thu: 4:20, 7:40



Bohemian Rhapsody (PG-13) Drug Use; Language; Some Suggestive Material; Some Thematic Material

Fri & Sat: 3:10, 6:20, 9:30

Sun: 12:00, 3:10, 6:20

Mon - Thu: 3:10, 6:20, 9:30



Wonder Woman (PG-13) Action; Some Suggestive Material; Violence

Fri & Sat: 4:10, 7:30

Sun: 12:45, 4:10, 7:30

Mon - Thu: 4:10, 7:30



Jurassic Park (PG-13) Action; Frightening Images; Mild Language; Some Intense Sequences of Violence and Action; Some Mild Rude Humor; Violence

Fri & Sat: 3:10, 6:10, 9:20

Sun: 12:10, 3:10, 6:10

Mon - Thu: 3:10, 6:10, 9:20



Ghostbusters (1984) (PG) Language; Rude Humor; Scary Images; Some Suggestive Material; Some Thematic Material

Fri & Sat: 3:40, 6:20, 9:15

Sun: 12:40, 3:40, 6:20

Mon - Thu: 3:40, 6:20, 9:15



Harry Potter and the Half-Blood Prince (PG) Language; Scary Images; Some Sensuality; Some Violence

Fri & Sat: 3:50, 7:20

Sun: 12:20, 3:50, 7:20

Mon - Thu: 3:50, 7:20



Harry Potter and the Order of the Phoenix (PG-13) Fantasy Action/Violence; Frightening Images

Fri & Sat: 4:25, 7:35

Sun: 12:50, 4:25, 7:35

Mon - Thu: 4:25, 7:35



The Lord of the Rings: The Two Towers (PG-13) Fantasy Action/Violence; Scary Images

Fri & Sat: 3:00, 7:50

Sun: 12:45, 6:00

Mon - Thu: 3:00, 7:50



E.T. The Extra-Terrestrial (PG) Language; Some Thematic Material

Fri & Sat: 3:20, 6:20, 9:20

Sun: 12:20, 3:20, 6:20

Mon - Thu: 3:20, 6:20, 9:20



Back to the Future (PG) Alcohol Use; Frightening Images; Language; Smoking; Some Thematic Material

Fri & Sat: 3:15, 6:15, 9:10

Sun: 12:15, 3:15, 6:15

Mon - Thu: 3:15, 6:15, 9:10



The Muppet Movie (G)

Fri & Sat: 3:40, 6:40, 9:10

Sun: 12:40, 3:40, 6:40

Mon - Thu: 3:40, 6:40, 9:10



Jaws (PG) Brief Nudity; Brief Sexual Content; FBC20; Frightening Images; Gory Scenes; Language; Some Thematic Material

Fri & Sat: 3:30, 6:30, 9:30

Sun: 12:30, 3:30, 6:30

Mon - Thu: 3:30, 6:30, 9:30

SOUTHRIDGE 12, CHARLESTON WV

Followed (R) Reserved

Fri & Sat: 9:50 PM

Sun: 6:45 PM

Mon - Thu: 9:50 PM



The Wretched () Reserved

Fri & Sat: 7:00, 9:50

Sun: 7:00 PM

Mon - Thu: 7:00, 9:50



Trolls World Tour (PG) Reserved

Fri & Sat: 3:45, 6:45

Sun: 1:15, 3:45

Mon - Thu: 3:45, 6:45



Bloodshot (PG-13) Reserved

Fri & Sat: 3:25, 9:35

Sun: 3:25 PM

Mon - Thu: 3:25, 9:35



The Invisible Man (R) MXC; Reserved

Fri & Sat: 6:55, 9:55

Sun: 4:25, 7:35

Mon - Thu: 6:55, 9:55



The Invisible Man (R) Reserved

Fri & Sat: 3:30, 6:35, 9:40

Sun: 12:25, 3:30, 6:35

Mon - Thu: 3:30, 6:35, 9:40



Aquaman (PG-13) MXC; Reserved

Fri & Sat: 3:30 PM

Sun: 1:00 PM

Mon - Thu: 3:30 PM



Aquaman (PG-13) Reserved

Fri & Sat: 4:00, 7:45

Sun: 12:35, 4:00, 7:30

Mon - Thu: 4:00, 7:45



Bohemian Rhapsody (PG-13) Reserved

Fri & Sat: 3:10, 6:20, 9:30

Sun: 12:00, 3:10, 6:20

Mon - Thu: 3:10, 6:20, 9:30



Wonder Woman (PG-13) MXC; Reserved

Fri & Sat: 4:10, 7:30

Sun: 12:45, 4:10, 7:30

Mon - Thu: 4:10, 7:30



Wonder Woman (PG-13) Reserved

Fri & Sat: 5:00, 8:30

Sun: 12:00, 3:30, 7:00

Mon - Thu: 5:00, 8:30



Harry Potter and the Half-Blood Prince (PG) Reserved

Fri & Sat: 3:50, 7:20

Sun: 12:20, 3:50, 7:20

Mon - Thu: 3:50, 7:20



The Lord of the Rings: The Two Towers (PG-13) Reserved

Fri & Sat: 3:00, 7:50

Sun: 12:45, 6:00

Mon - Thu: 3:00, 7:50



E.T. The Extra-Terrestrial (PG) Reserved

Fri & Sat: 4:00 PM

Sun: 12:50, 4:00

Mon - Thu: 4:00 PM



The Muppet Movie (G) Reserved

Fri & Sat: 3:40, 6:20, 9:10

Sun: 12:40, 3:40, 6:20

Mon - Thu: 3:40, 6:20, 9:10



Jaws (PG) FBC20; Reserved

Fri & Sat: 6:30 PM

Sun: 12:15, 6:30

Mon - Thu: 6:30 PM