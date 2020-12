A Yule Lineup at Marquee Pullman Cinemas

Lauren's still "Elsa" Here's an updated shot of the "Princess"

Pre Christmas Yule Movies dominate this week cinema line up at Pullman Square, including the Bing Crosby classic, White Christmas, and another wee

k of "Frozen." Both of these comeback features are $5.00. Private screenings available in the Cinema Safe cinema.

WHITE CHRISTMAS

FROZEN

Unreeling beginning Dec. 7:

ALL MY LIFE PG-13

HALF BROTHERS PG-13

WHITE CHRISTMAS NR

Drama/Romance1 hr. 33 min.Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Kyle Allen, Chrissie Fit, Jay PharoahMarc MeyersComedy1 hr. 36 min.Luis Gerard Méndez, Connor Del Rio, Juan Pablo Espinosa, Bianca MarroquinLuke GreenfieldFamily2 hr. 00 min.Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-EllenMichael Curtiz

ELF PG

THE CROODS: A NEW AGE PG

BUDDY GAMES R

THE LAST VERMEER R

COME AWAY PG

FREAKY R

LET HIM GO R

NATIONAL LAMPOON'S CHRISTMAS VACATION PG-13

COME PLAY PG-13

HONEST THIEF PG-13

THE WAR WITH GRANDPA PG

FROZEN PG

Comedy1 hr. 35 min.Will Ferrell, Zooey Deschanel, James Caan, Bob Newhart, Edward AsnerJon FavreauAnimation1 hr. 35 min.Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Leslie Mann, Peter Dinklage, Kelly Marie TranJoel CrawfordComedy1 hr. 36 min.Olivia Munn, Jensen Ackles, Dax Shepard, James Roday, Neal McDonoughJosh DuhamelDrama1 hr. 57 min.Claes Bang, Guy Pearce, Vicky Krieps, Roland Møller, August DiehlDan FriedkinAction/Adventure/Drama1 hr. 34 min.Gugu Mbatha-Raw, Angelina Jolie, Michael Caine, Derek Jacobi, David GyasiBrenda ChapmanHorror/Comedy1 hr. 41 min.Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O'Connor, Misha Osherovich, Uriah SheltonChristopher LandonDrama/Suspense/Thriller1 hr. 54 min.Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley ManvilleThomas BezuchaComedy1 hr. 37 min.Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis, Johnny Galecki, John RandolphJeremiah S. ChechikHorror1 hr. 36 min.Azhy Robertson, Gilian Jacobs, John Gallagher Jr.Jacob ChaseAction/Adventure/Drama1 hr. 32 min.Liam Neeson, Jai Courtney, Kate Walsh, Robert Patrick, Jeffrey DonovanMark WilliamsComedy/Family1 hr. 34 min.Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Jane Seymour, Laura Marano, Cheech Marin, Christopher WalkenTim HillAnimation, Action/Adventure, Comedy1 hr. 48 min.Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana, Alan Tudyk, Ciarán HindsJennifer Lee, Chris Buck