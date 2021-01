New Comebacks Added to Pullman Cinema Line Up

We're lucky. It's mid January during a pandemic and Marquee Cinemas Pullman Square is one of the few cinemas in the region operating on a seven day , though abbreviated , schedules, especially weekdays.

Regal has closed its Nitro venue. Same with the Kyova 10 in Kentucky. Cinemark and GHTC are on 4 day a week schedules.

The Marksman is the only wide release. The film companies continue to withhold new product. Private screening are available at many cinemas for groups up to 20 for $99 to $199.

Comebacks have been added: The Emperor's New Grove, Sing, Secret Life of Pets 2 and Dark Crystal.

HUNTINGTON, WV

MARQUEE PULLMAN SQUARE

* Daily times vary especially the first show and the late show.

Action/Adventure/Suspense/Thriller1 hr. 48 min.Liam Neeson, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Dylan Kenin, Grayson Berry, Luce Rains, Alex Knight, Chase Mullins, Dominic CancelliereRobert LorenzDocumentary1 hr. 59 min.Bryan FogelDrama/Western1 hr. 58 min.Tom Hanks, Helena ZengelPaul GreengrassSciFi/Fantasy2 hr. 05 min.Federico Ielapi, Robert Benigni, Gigi Prioetti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Alida Baldari Calabria, Miara Pia Timo, Massimiliano Gallo, Gianfranco GalloMatteo GarroneSuspense/Thriller1 hr. 48 min.Carey Mulligan, Laverne Cox, Bo Burnham, Alison Brie, Connie BrittonEmerald FennellAction/Adventure2 hr. 31 min.Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie NielsenPatty JenkinsSuspense/Thriller1 hr. 42 min.Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Danny Pino, Tyrin Turner, Damaris LewisDeon TaylorSciFi/Fantasy/Action/Adventure/Suspense/Thriller1 hr. 45 min.Mila Jovovich, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Ron Pearlman, Tony Jaa, Tip T.I. HarrisPaul W.S AndersonComedy1 hr. 36 min.Luis Gerard Méndez, Connor Del Rio, Juan Pablo Espinosa, Bianca MarroquinLuke GreenfieldAnimation1 hr. 35 min.Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Leslie Mann, Peter Dinklage, Kelly Marie TranJoel CrawfordDrama/Suspense/Thriller1 hr. 54 min.Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley ManvilleThomas BezuchaHorror1 hr. 36 min.Azhy Robertson, Gilian Jacobs, John Gallagher Jr.Jacob ChaseAction/Adventure/Drama1 hr. 32 min.Liam Neeson, Jai Courtney, Kate Walsh, Robert Patrick, Jeffrey DonovanMark WilliamsComedy/Family1 hr. 34 min.Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Jane Seymour, Laura Marano, Cheech Marin, Christopher WalkenTim HillAnimation, Comedy, Family1 hr. 26 min.Kevin Hart, Jenny Slate, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, Tiffany Haddish, Patton OswaldChris RenaudAnimation, Comedy1 hr. 48 min.Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Jennifer Saunders, Peter SerafinowiczGarth JenningsAnimation, Action/Adventure1 hr. 33 min.Jim Henson, Kathryn Mullen, Frank Oz, Dave Goelz, Steve Whitmire, Louise Gold, Brian Muehl, Bob Payne, Mike Quinn, Tim RoseJim Henson, Frank OzAnimation, Comedy1 hr. 18 min.David Spade, John Goodman, Eartha Kitt, Patrick Warburton, Owen WilsonMark Dindal