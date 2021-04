New Pullman Square Cinema Offerings Beginning Friday

Marquee Pullman 16 will join in the wide release of "Mortal Kombat" and the limited U.S. release of "Demon Slayer," which has achieved tentpole status in Asia.

DEMON SLAYER

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, and Inosuke join together with one of the most powerful swordsmen of the Demon Slayer Corps, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, to investigate the mysterious disappearance of over 40 people aboard the Mugen Train.

MORTAL KOMBAT

When Earth's greatest champions are called upon to battle the enemies of Outworld, they must discover their true powers to save our planet from total annihilation. Mortal Kombat is a bold, new cinematic adventure based on the iconic video game franchise.

CITIZEN KANE

The American Film Institute’s choice for the greatest American film ever made. Larger-than-life newspaper publisher Kane is both loved and hated, and never less than fascinating. First-time director Orson Welles, who plays the title role, employed filming techniques that were groundbreaking for the time. Nine Oscar® nominations included three for Welles, who, with Herman J. Mankiewicz, won Best Original Screenplay. (“Rosebud.”)

HUNTINGTON

MARQUEE PULLMAN SQUARE 16

Animation, Action/Adventure1 hr. 57 min.Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Hiro ShimonoHaruo SotozakiAction/Adventure1 hr. 50 min.Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki SanadaSimon McQuoidSciFi/Fantasy/Suspense/Thriller1 hr. 48 min.Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu, Colin FarrellNeil BurgerDrama/Family1 hr. 40 min.Mira Sorvino, Austyn Johnson, Burgess Jenkins, Tommi Rose, Stephanie Cood, Paul-Mikel Williams, Luke Harmon, Kevin Sorbo, Peter CoyoteRich CorrellAction/Adventure, Suspense/Thriller1 hr. 32 min.Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Aleksey Serebryakov, Christopher LloydIlya NaishullerHorror1 hr. 39 min.Jeffrey Dean Morgan, Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado, Cary ElwesEvan SpiliotopoulosSciFi/Fantasy1 hr. 53 min.Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Shun Oguri, Eiza GonzálezAdam WingardDrama1 hr. 51 min.Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Angus WrightDominic CookeAnimation/Action/Adventure1 hr. 54 min.Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Izaac WangDon Hall, Carlos López EstradaAnimation/Comedy/Family1 hr. 41 min.Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Patsy Ferran, Nicky Jam, Bobby CannavaleTim StorySuspense/Thriller2 hr. 07 min.Denzel Washington, Natalie Morales, Rami Malek, Jared LetoJohn Lee HancockAnimation1 hr. 35 min.Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Leslie Mann, Peter Dinklage, Kelly Marie TranJoel CrawfordHorror1 hr. 36 min.Azhy Robertson, Gilian Jacobs, John Gallagher Jr.Jacob ChaseDrama, Classic1 hr. 59 min.Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth Warrick, Ray Collins, Erskine Sanford, Everett Sloane, William Alland, Paul Stewart, George CoulourisOrson WellesAction/Adventure/Drama1 hr. 56 min.Travis Hancock, Sarah Cleveland, John French, Lindsay Rawert, Jude Mowery, Noella Smith, Jeff McCuistion, Paul LincksTyler Sansom