Most read
- July 9 Huntington Police Dept. Incident Report
- July 7 Huntington Police Dept. Incident Report
- July 12 Huntington City Council Meeting Agenda
- Fieldhouse Coming Down
- School of Medicine to host Standing Out in Our Field 7 on Aug. 28
- Marshall BoG Presidential Search Committee Selects Executive Search Firm; Schedules Listening Sessions
- Chapmanville Defeats Wayne 14-6
- Cabell Midland Defeats HHS for Sectional Championship
July 12 Huntington City Council Meeting Agenda
1. Invocation and Pledge of Allegiance
2. Roll Call
3. Synopsis of Last Meeting
4. Reports of the Mayor
5. 1st Reading of an Ordinance re: #2021-O-11 – AN ORDINANCE TO AMEND THE ZONING ORDINANCE OF THE CITY OF HUNTINGTON, WEST VIRGINIA, 1998, AND THE ZONE MAP ATTACHED THERETO AS A PART THEREOF, BY ZONING TO C-2 HIGHWAY COMMERCIAL FROM R-2 RESIDENTIAL DISTRICT, THE PROPERTY IS LOCATED AT CABELL COUNTY TAX DISTRICT 7, MAP 40, PARCELS 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 144, 146, 147 AND 148
Sponsored by: Councilman DuRon Jackson
6. 1st Reading of an Ordinance re: #2021-O-12 – AN ORDINANCE OF COUNCIL AMENDING, MODIFYING AND RE-ENACTING SECTION 1737.12 OF THE CODIFIED ORDINANCES OF THE CITY OF HUNTINGTON, AS REVISED, REGARDING PERIODIC INSPECTIONS OF RENTAL UNITS
Sponsored by: Councilman Bob Bailey
7. 1st Reading of an Ordinance re: #2021-O-13 – AN ORDINANCE AUTHORIZING THE EXECUTION & DELIVERY OF THE FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE OF TRUST BY AND BETWEEN THE CITY OF HUNTINGTON AND WESBANCO BANK, INC., AS TRUSTEE (THE “SUPPLEMENTAL INDENTURE”) SUPPLEMENTING AND AMENDING THE INDENTURE OF TRUST BY AND BETWEEN THE CITY OF HUNTINGTON AND WESBANCO BANK, INC., AS TRUSTEE, DATED DECEMBER 30, 2019 (THE “ORIGINAL INDENTURE”) PERTAINING TO THE CITY OF HUNTINGTON TAX INCREMENT REVENUE AND REFUNDING BONDS, SERIES 2019 (DOWNTOWN PROJECT NO. 2) (THE “SERIES 2019 BONDS”) AND APPROVING OTHER MATTERS WITH RESPECT TO SUCH SERIES 2019 BONDS
Sponsored by: Councilwoman Tia Rumbaugh
8. Resolution re: #2021-R-53 – A RESOLUTION OF COUNCIL AND THE MAYOR HONORING THE WORKINGMAN’S STORE FOR ITS 40 YEARS OF BUSINESS
Sponsored by: Councilman Bob Bailey
9. Resolution re: #2021-R-55 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF HOLLY MOUNT TO THE PLANNING COMMISSION OF THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman DuRon Jackson
10. Resolution re: #2021-R-49 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A LEASE AGREEMENT WITH FOUNDRY THEATER, LLC FOR THE JEAN CAROL STEPHENSON AUDITORIUM LOCATED WITHIN CITY HALL
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen
11. Resolution re: #2021-R-50 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR A FRESHWATER MUSSEL SURVEY FOR THE PROPOSED HARRIS RIVERFRONT PARK MARINA PROJECT ON THE OHIO RIVER
Sponsored by: Bob Bailey
12. Resolution re: #2021-R-52 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH THE HUNTINGTON POLICE DEPARTMENT WITH TWENTY-FIVE (25) TASERS AND SUPPORTING EQUIPMENT
Sponsored by: Councilman Pat Jones
13. Good & Welfare
14. Adjournment