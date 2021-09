Horror and Faith on Marquee Pullman and Marquee Cinema lineup

After a record breaking Shang-Chi holiday weekend, Malignant and Show Me the Father , premiere in cinemas this weekend.

MALIGNANT

In the film, Madison is paralyzed by shocking visions of grisly murders, and her torment worsens as she discovers that these waking dreams are in fact terrifying realities.





SHOW ME THE FATHER*

As their first documentary release, the Kendrick Brothers' SHOW ME THE FATHER aims to surprise viewers with captivating stories interwoven with inspirational truths about the fatherhood of God. *Not at Pullman





HUNTINGTON WV

MARQUEE PULLMAN SQUARE

* Limited times weekdays due to COVID





MALIGNANT R

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS PG-13

CANDYMAN R

THE NIGHT HOUSE R

PAW PATROL: THE MOVIE G

THE PROTEGE R

DON'T BREATHE 2 R

FREE GUY PG-13

RESPECT PG-13

THE SUICIDE SQUAD R

JUNGLE CRUISE PG-13

ESCAPE ROOM: TOURNAMENT OF CHAMPIONS PG-13

BLACK WIDOW PG-13

F9 THE FAST SAGA PG-13

FLASHBACK CINEMA SUN AND WED





THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS PG-13

Horror1 hr. 51 min.Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzieJames WanAction/Adventure/SciFi/Fantasy2 hr. 12 min.Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Tim Roth, Dallas Liu, Benedict Wong, Florian MunteanuDestin Daniel CrettonHorror1 hr. 31 min.Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman DomingoNia DaCostaHorror/Suspense/Thriller1 hr. 48 min.Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Vondie Curtis-Hall, Evan JonigkeitDavid BrucknerAnimation1 hr. 26 min.Iain Armitage, Marsai Martin, Ron Pardo, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax ShepardCal BrunkerAction/Adventure/Suspense/Thriller1 hr. 49 min.Michael Keaton, Maggie Q, Samuel L. Jackson, Robert PatrickMartin CampbellHorror/Suspense/Thriller1 hr. 38 min.Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn GraceRodo SayaguesAction/Adventure, Comedy1 hr. 55 min.Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Taika WaititiShawn LevyDrama/Musical2 hr. 25 min.Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Mary J. Blige, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgor, Tate DonovanLiesl TommyAction/Adventure/Comedy2 hr. 12 min.Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Jai Courtney, Viola Davis, Taika Waititi, Peter Capaldi, Storm Reid, Pete Davidson, David DastmalchianJames GunnAction/Adventure2 hr. 22 min.Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Andy Nyman, Raphael AlejandroJaume Collet-SerraSuspense/Thriller, Horror1 hr. 28 min.Logan Miller, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Carlito OliveroAdam RobitelAction/Adventure, SciFi/Fantasy2 hr. 14 min.Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray Winstone, William Hurt, O-T FagbenleCate ShortlandAction/Adventure2 hr. 15 min.Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen MirrenJustin LinDrama/Action/Adventure2 hr. 59 min.Elijah Wood, Liv Tyler, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean AstinPeter Jackson