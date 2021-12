Pullman Cinema adds West Side Story; Clifford now $5

After a pandemic delay, Stephen Spielberg's updated , "West Side Story" opens Friday at Marquee Pullman Square 16.

First release of times (more may be added) included.

Clifford the Big Red Dog now all seats $5.00.

This week's FLASHBACK prepares you for a big Christmas attraction. You can refresh you "Matrix" memories on Sunday and Wednesday.

MARQUEE PULLMAN SQUARE

Drama/Musical2 hr. 36 min.Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Brian d'Arcy JamesSteven SpielbergAnimation/Family1 hr. 49 min.Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz, Angie Cepeda, MalumaByron Howard, Jared BushDrama2 hr. 38 min.Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Selma Hayek, Al PacinoRidley ScottAction/Adventure/Horror1 hr. 47 min.Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue, Neal McDonoughJohannes RobertsDrama2 hr. 24 min.Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyaa Sidney, Demi Singleton, Tony GoldwynReinaldo Marcus GreenAction/Adventure/Comedy/Horror2 hr. 04 min.Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul RuddJason ReitmanFamily, Animation1 hr. 36 min.Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, John CleeseWalt BeckerAction/Adventure, Drama2 hr. 37 min.Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Angelina JolieChloé ZhaoDrama1 hr. 51 min.Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean HarrisPablo LarraínSciFi/Fantasy, Action/Adventure2 hr. 35 min.Timothee Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Josh Brolin, Oscar Isaac, ZendayaDenis VilleneuveHorror1 hr. 45 min.Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael HallDavid Gordon GreenAction/Adventure, Suspense/Thriller2 hr. 43 min.Daniel Craig, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Rami Malek, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Lashana LynchCary Joji FukunagaAction/Adventure, Suspense/Thriller1 hr. 30 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody HarrelsonAndy SerkisAnimation1 hr. 33 min.Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Bette Midler, Snoop Dogg, Bill Hader, Javon "Wanna" WaltonGreg Tiernan, Conrad VernonAction/Adventure, Comedy1 hr. 55 min.Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Taika WaititiShawn Levy