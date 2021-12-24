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Huntington Council Meets Dec. 27
1. Invocation and Pledge of Allegiance
2. Roll Call
3. Synopsis of Last Meeting
4. Reports of the Mayor
5. Resolution re: #2021-R-81 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR AND MATERIALS FOR ASBESTOS TESTING SERVICES
Sponsored by: Councilman Pat Jones
6. Resolution re: #2021-R-83 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH LABOR AND MATERIALS FOR ASBESTOS ABATEMENT SERVICES
Sponsored by: Councilman DuRon Jackson
7. Resolution re: #2021-R-87 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR A PROJECT IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $444,950.00 FOR THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE PAUL AMBROSE TRAIL FOR HEALTH
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen
8. Resolution re: #2021-R-88 – A RESOLUTION OF COUNCIL APPROVING EXPENDITURES OF AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021 (“ARPA”) FUNDS, INCLUDING APPROVAL OF EXPENDITURES OF FUNDS FOR INDIVIDUAL COUNCIL MEMBER PROJECT COMPLYING WITH ARPA SPENDING REQUIREMENTS; APPROVAL OF EXPENDITURES FOR A GRANT TO THE CABELL COUNTY COMMUNITY SERVICES ORGANIZATION, INC. FOR THE CONSTRUCTION OF A SENIOR CENTER IN THE WEST END THAT WILL BE EQUIPPED TO RESPOND TO COVID-19 TESTING AND TREATMENT ISSUES IN COMPLIANCE WITH ARPA; AND APPROVING ARPA COMPLIANT ADMINISTRATIVE EXPENDITURES
Sponsored by: Councilman Bob Bailey
9. Resolution re: #2021-R-89 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF DANIEL J. KONRAD TO THE CABELL-HUNTINGTON BOARD OF HEALTH
Sponsored by: Councilwoman Holly Mount
10. Resolution re: #2021-R-92 – A RESOLUTION FOR BUDGET REVISION #2 OF THE FISCAL YEAR 2021-2022 GENERAL FUND BUDGET
Sponsored by: Councilman DuRon Jackson
11. Resolution re: #2021-R-93 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF RANDALL T. MOORE TO THE TRI-STATE TRANSIT AUTHORITY BOARD
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen
12. Resolution re: #2021-R-94 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE REAPPOINTMENT OF JENNIFER WHEELER TO THE TRI-STATE TRANSIT AUTHORITY BOARD
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen
13. Good & Welfare
14. Adjournment