New at Pullman 16 --- Bourne meets Charlie's Angels --- in "355"

Here come the gal spies. James Bond has a little competition. The chastised Me To's have taken over.

For this week end, the Bourne Identity and some new Angel's (not Charlie's) greet viewers.

Unfortunately, this is nearly all I can find on the film:

When a top-secret weapon falls into mercenary hands, wild card CIA agent Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain) will need to join forces with rival badass German agent Marie (Diane Kruger), former MI6 ally and cutting-edge computer specialist Khadijah (Lupita Nyong’o), and skilled Colombian psychologist Graciela (Penélope Cruz) on a lethal, breakneck mission to retrieve it, while also staying one-step ahead of a mysterious woman, Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), who is tracking their every move.

Action/Adventure/Suspense/Thriller2 hr. 02 min.Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Fan BingbingSimon KinbergDrama1 hr. 52 min.Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis QuaidJon Erwin, Andrew ErwinDrama/Romance2 hr. 11 min.Michael B. Jordan, Chanté Adams, Jalon ChristianDenzel WashingtonAction/Adventure2 hr. 11 min.Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles DanceMatthew VaughnSciFi/Fantasy, Action/Adventure2 hr. 28 min.Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Rrcci, Carrie-Anne Moss, Ellen Hollman, Priyanka Chopra-Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Daniel BernhardtLana WachowskiAnimation, Musical1 hr. 50 min.Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell WilliamsGarth JenningsDrama/Suspense/Thriller2 hr. 20 min.Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David StrathairnGuillermo del ToroAction/Adventure, SciFi/Fantasy, Comedy2 hr. 28 min.Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina, Tony RevoloriJon WattsDrama/Musical2 hr. 36 min.Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Brian d'Arcy JamesSteven SpielbergAnimation/Family1 hr. 49 min.Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz, Angie Cepeda, MalumaByron Howard, Jared BushDrama2 hr. 38 min.Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Selma Hayek, Al PacinoRidley ScottAction/Adventure/Comedy/Horror2 hr. 04 min.Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul RuddJason ReitmanFamily, Animation1 hr. 36 min.Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, John CleeseWalt Becker