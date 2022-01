M.L.K. weekend Movies at Pullman Square; "Belle" and "Scream"

This long, perhaps, snowy weekend debuts two film at Pullman Square 16 --- Scream and Belle. They've also brought back Venom Let There be Carnage.

Suzu is a shy, everyday high school student living in a rural village. For years, she has only been a shadow of herself. But when she enters "U", a massive virtual world, she escapes into her online persona as Belle, a gorgeous and globally-beloved singer. One day, her concert is interrupted by a monstrous creature chased by vigilantes. As their hunt escalates, Suzu embarks on an emotional and epic quest to uncover the identity of this mysterious "beast" and to discover her true self in a world where you can be anyone.

SCREAM

Twenty-five years after a streak of brutal murders shocked the quiet town of Woodsboro, a new killer has donned the Ghostface mask and begins targeting a group of teenagers to resurrect secrets from the town's deadly past.

Huntington, WV

MARQUEE PULLMAN SQUARE 16

BELLE PG

CAST

DIRECTOR









SCREAM R

CAST

DIRECTOR









THE 355 PG-13

CAST

DIRECTOR









AMERICAN UNDERDOG PG

CAST

DIRECTOR









A JOURNAL FOR JORDAN PG-13

CAST

DIRECTOR









THE KING'S MAN R

CAST

DIRECTOR













THE MATRIX RESURRECTIONS R

CAST

DIRECTOR













SING 2 PG

CAST

DIRECTOR









NIGHTMARE ALLEY R

CAST

DIRECTOR









SPIDER-MAN: NO WAY HOME PG-13

CAST

DIRECTOR









WEST SIDE STORY PG-13

CAST

DIRECTOR









HOUSE OF GUCCI R

CAST

DIRECTOR









GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE PG-13

CAST

DIRECTOR









CLIFFORD THE BIG RED DOG PG

CAST

DIRECTOR









VENOM: LET THERE BE CARNAGE PG-13

CAST

DIRECTOR

Animation/Action/Adventure/Drama2 hr. 01 min.Kaho Nakamura, Mamoru Miyano, Kenjirô Tsuda, Shôta Sometani, Ryô Narita, Tina Tamashiro, Michiko Shimizu, Ryôko MoriyamaMamoru HosodaHorror1 hr. 54 min.Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Sonia Ammar, Jasmin SavoyMatt Bettinelli-Olpin, Tyler GilletAction/Adventure/Suspense/Thriller2 hr. 02 min.Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Fan BingbingSimon KinbergDrama1 hr. 52 min.Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis QuaidJon Erwin, Andrew ErwinDrama/Romance2 hr. 11 min.Michael B. Jordan, Chanté Adams, Jalon ChristianDenzel WashingtonAction/Adventure2 hr. 11 min.Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles DanceMatthew VaughnSciFi/Fantasy, Action/Adventure2 hr. 28 min.Keanu Reeves, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Rrcci, Carrie-Anne Moss, Ellen Hollman, Priyanka Chopra-Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Daniel BernhardtLana WachowskiAnimation, Musical1 hr. 50 min.Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell WilliamsGarth JenningsDrama/Suspense/Thriller2 hr. 20 min.Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David StrathairnGuillermo del ToroAction/Adventure, SciFi/Fantasy, Comedy2 hr. 28 min.Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina, Tony RevoloriJon WattsDrama/Musical2 hr. 36 min.Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Brian d'Arcy JamesSteven SpielbergDrama2 hr. 38 min.Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Selma Hayek, Al PacinoRidley ScottAction/Adventure/Comedy/Horror2 hr. 04 min.Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul RuddJason ReitmanFamily, Animation1 hr. 36 min.Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, John CleeseWalt BeckerAction/Adventure/Suspense/Thriller1 hr. 30 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody HarrelsonAndy Serkis