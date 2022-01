Redeeming Love, King's Daughter new at Marquee Pullman Square

KING'S DAUGHTER

King Louis XIV's quest for immortality leads him to capture and steal a mermaid's life force, a move that is further complicated by his illegitimate daughter's discovery of the creature.

REDEEMING LOVE

Based on the bestselling novel by Francine Rivers, REDEEMING LOVE is a powerful story of relentless love and perseverance as a young couple's relationship clashes with the harsh realities of the California Gold Rush of 1850. It is a life-changing story of the power of unconditional and all-consuming love.

LABYRINTH

Muppets creator Jim Henson directed this musical fantasy about a teenage girl (Jennifer Connelly) who must enter the mythical world of the Labyrinth to rescue her kidnapped baby brother. The casting of David Bowie as the Goblin King made this an iconic 80’s movie; Bowie’s five original songs include “Magic Dance,” which he performs with a gaggle of goblin puppets. (“You remind me of a babe…”) Rated PG

HUNTINGTON

MAEQUEE PULLMAN SQUARE 16

Friday Jan. 20

Action/Adventure/SciFi/Fantasy1 hr. 31 min.Pierce Brosnan, William Hurt, Benjamin Walker, Kaya Scodelario, Bingbing Fan, Ben Lloyd-Hughes, Paul Ireland, Pablo SchreiberSean McNamaraRomance/Drama2 hr. 14 min.Abigail Cowen, Logan Marshall Green, Famke Janssen, Nina Dobrev, Eric DaneD.J.CarusoAnimation/Action/Adventure/Drama2 hr. 01 min.Kaho Nakamura, Mamoru Miyano, Kenjirô Tsuda, Shôta Sometani, Ryô Narita, Tina Tamashiro, Michiko Shimizu, Ryôko MoriyamaMamoru HosodaHorror1 hr. 54 min.Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Sonia Ammar, Jasmin SavoyMatt Bettinelli-Olpin, Tyler GilletAction/Adventure/Suspense/Thriller2 hr. 02 min.Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Fan BingbingSimon KinbergDrama1 hr. 52 min.Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis QuaidJon Erwin, Andrew ErwinDrama/Romance2 hr. 11 min.Michael B. Jordan, Chanté Adams, Jalon ChristianDenzel WashingtonAction/Adventure2 hr. 11 min.Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles DanceMatthew VaughnAnimation, Musical1 hr. 50 min.Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell WilliamsGarth JenningsDrama/Suspense/Thriller2 hr. 20 min.Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David StrathairnGuillermo del ToroAction/Adventure, SciFi/Fantasy, Comedy2 hr. 28 min.Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina, Tony RevoloriJon WattsDrama/Musical2 hr. 36 min.Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Brian d'Arcy JamesSteven SpielbergDrama2 hr. 38 min.Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Selma Hayek, Al PacinoRidley ScottAction/Adventure/Comedy/Horror2 hr. 04 min.Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul RuddJason ReitmanAction/Adventure/Suspense/Thriller1 hr. 30 min.Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody HarrelsonAndy Serkis

LABYRINTH (1986) PG

CAST

DIRECTOR

Family, SciFi/Fantasy, Action/Adventure1 hr. 41 min.David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud, Christopher Malcolm, Natalie FinlandJim Henson

