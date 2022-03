Pullman 16 : "The Batman" Continues, "Tyson's Run" debuts

Pullman Square 16 continues "The Batman" and opens the inspirational, "Tyson's Run" Friday. Next week two horror films are scheduled for wide release, "X" and "Ummm" with "The Lost City" to follow on March 25.

This week's Flashback presentation is "Shrek" on Sunday and Wednesday.





TYSON'S RUN

While helping his father clean up after the school football team, Tyson befriends champion marathon runner Aklilu. Never letting his autism hold him back, Tyson becomes determined to run his first marathon in hopes of winning his father's approval.

RADHE SHYAM TELUGU

Radhe Shyam is a romantic drama set in Europe in the 1970s starring Prabhas and Pooja Hegde in prominent roles.

FLASHBACK: SHREK

Off-beat comedy adventure—and monster-sized hit—about Shrek (Mike Myers), an ogre who rescues a princess (Cameron Diaz). Entertaining for both children and adults, this clever parody of fairy tales won the first Academy Award® for animated feature. Eddie Murphy plays Shrek’s scene-stealing donkey sidekick. ("We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles!") Rated PG

MARQUEE PULLMAN SQUARE 16

Huntington, WV









Sun & Wed March 13 & 16

SHREK PG

THE BATMAN PG-13

TYSON'S RUN PG

STUDIO 666 R

THE CURSED R

DOG PG-13

UNCHARTED PG-13

BLACKLIGHT PG-13

DEATH ON THE NILE PG-13

MARRY ME PG-13

JACKASS FOREVER R

HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA PG

SCREAM R

SING 2 PG

SPIDER-MAN: NO WAY HOME PG-13

ENCANTO PG

