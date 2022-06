"The Watcher" joins Marquee Pullman Line Up This Week

"The Watcher" becomes the first June 2022 film to open at Pullman Square 16. It arrives on the festive fume of Tom Cruise's record breaking, "Top Gun Maverick."

Dr. Stranges Multiverse finished a distant second followed by Bob's Burger Movie, Downton Abbey New Beginning, and the Bad Guys.

This week's FLASHBACK will be "The Goonies."

The Watcher

As a serial killer stalks the city, a young actress who just moved to town with her boyfriend notices a mysterious stranger watching her from across the street in this terrifying thriller.

Goonies

A group of young misfits called The Goonies discover an ancient map and set out on an adventure to find a legendary pirate's long-lost treasure.









Suspense/Thriller1 hr. 35 min.Maika Monroe, Karl Glusman, Burn Gorman, Madalina Anea, Flaviu CrisanChloe OkunoAnimation1 hr. 42 min.Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John RobertsLoren BouchardAction/Adventure2 hr. 11 min.Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Val KilmerJoseph KosinskiDocumentary1 hr. 28 min.Dinesh D'SouzaDinesh D'SouzaDrama2 hr. 04 min.Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David HaigDominic West, Simon CurtisAction/Adventure, SciFi/Fantasy2 hr. 06 min.Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl GomezSam RaimiAnimation1 hr. 40 min.Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos, Marc Maron, Craig RobinsonPierre PerifelAction/Adventure, Drama2 hr. 16 min.Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, Willem DafoeRobert EggersSciFi/Fantasy, Action/Adventure2 hr. 22 min.Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterson, Mads MikkelsenDavid YatesAction/Adventure, Comedy2 hr. 02 min.James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, Jim CarreyJeff FowlerAction/Adventure, Horror, SciFi/Fantasy1 hr. 44 min.Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese GibsonDaniel EspinosaComedy/SciFi/Fantasy/Action/Adventure2 hr. 20 min.Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Andy LeDan Kwan, Daniel ScheinertComedy, Action/Adventure, Romance1 hr. 52 min.Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison, Bowen YangAdam Nee, Aaron Nee