"Violent Night" screams onto Marquee Pullman screens; "ELF" Week's Flashback

Christmas comds, but not yet. Instead of a bad Santa or a jingle bell slasher, the weeks wide opening is Violent Night.

When a team of mercenaries breaks into a wealthy family compound on Christmas Eve, taking everyone inside hostage, the team isn't prepared for a surprise combatant: Santa Claus is on the grounds, and he's about to show why this Nick is no saint.

Dec 9: Empire of Light

A drama about the power of human connection during turbulent times, set in an English coastal town in the early 1980s.

Dec 16 AVATAR: The Way of Water

Huntington, wv

MARQUEE PULLMAN SQUARE 16

VIOLENT NIGHT R

I HEARD THE BELLS

DEVOTION PG-13

STRANGE WORLD PG

BONES AND ALL R

THE MENU R

SHE SAID R

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER PG-13

GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO PG

ONE PIECE FILM RED PG-13

PREY FOR THE DEVIL PG-13

BLACK ADAM PG-13

TICKET TO PARADISE PG-13

LYLE, LYLE, CROCODILE PG

Suspense/Thriller, Action/Adventure1 hr. 52 min.David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Beverly D’AngeloTommy WirkolaDrama/Program1 hr. 50 min.Stephen Atherholt, Jonathan Blair, Rachel Day HughesJoshua EnckWar/Drama2 hr. 19 min.Glen Powell, Jonathan Majors, Christina Jackson, Joe Jonas, Joseph Cross, Thomas Sadoski, Serinda Swan, Daren Kagasoff, Matt Riedy, Spencer NevilleJ.D. DillardAnimation1 hr. 42 min.Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Dennis Quaid, Lucy LiuDon HallSuspense/Thriller2 hr. 10 min.Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Chloë SevignyLuca GuadagninoComedy/Horror1 hr. 47 min.Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeerMark MylodDrama2 hr. 08 min.Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton, Ashley JuddMaria SchraderAction/Adventure, SciFi/Fantasy2 hr. 41 min.Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Martin Freeman, Tenoch HuertaRyan CooglerAnimation/Drama1 hr. 57 min.Cate Blanchett, Ewan McGregor, Christoph Waltz, Finn WolfhardMark Gustafson, Guillermo del ToroAnimation1 hr. 55 min.Hiroaki Hirata, Chô, Shûichi Ikeda, Kazuya Nakai, Kaori NazukaGorô TaniguchiHorror1 hr. 33 min.Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Jacqueline Byers, Nicholas RalphDaniel StammAction/Adventure, SciFi/Fantasy2 hr. 04 min.Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Pierce BrosnanJaume Collet-SerraComedy/Romance1 hr. 44 min.George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Lucas BravoOl ParkerAnimation1 hr. 46 min.Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman, Shawn MendesWill Speck, Josh Gordon MORE INFORMATION ► 3:45-6:45-9:15