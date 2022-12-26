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Dec. 27 Huntington City Council Meeting Agenda
AGENDA
4. Reports of the Mayor
5. Resolution re: #2022-R-126 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF MARK BATES TO THE LAND REUSE AGENCY
Sponsored by: Councilman Bob Bailey (PC)
6. Resolution re: #2022-R-127 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF JEFF BLOSS TO THE LAND REUSE AGENCY
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen (PC)
7. Resolution re: #2022-R-128 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE CITY OF HUNTINGTON TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO THE FAIRFIELD COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
Sponsored by: Councilwoman Tia Rumbaugh (AF)
8. Resolution re: #2022-R-130 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF GINA BROWNING TO THE BOARD OF ZONING APPEALS OF THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman Bob Bailey (PC)
9. Resolution re: #2022-R-131 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF STEVEN B. YATES TO THE BOARD OF ZONING APPEALS OF THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen (PC)
10. Resolution re: #2022-R-132 – A RESOLUTION OF COUNCIL CONFIRMING THE APPOINTMENT OF ISABEL CROSS TO THE BOARD OF ZONING APPEALS OF THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman Tyler Bowen (PC)
11. Resolution re: #2022-R-133 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT TO FURNISH THE CITY OF HUNTINGTON’S ON THE GO YOUTH EMPOWERMENT PROGRAM WITH ONE (1) 2018 FORD F150 TRUCK
Sponsored by: Councilman Bob Bailey (AF)
12. Resolution re: #2022-R-135 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR A LICENSE AGREEMENT FOR OFFICE 365 AND MICROSOFT EXCHANGE EMAIL
Sponsored by: Councilwoman Tia Rumbaugh (AF)
13. Resolution re: #2022-R-136 – A RESOLUTION OF COUNCIL APPROVING THE PAYMENT OF FIVE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($500,000.00) FOR CAPITAL IMPROVEMENTS TO THE KEITH ALBEE PERFORMING ARTS CENTER
Sponsored by: Councilwoman Sarah Walling (AF)
14. Resolution re: #2022-R-137 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO AN AGREEMENT FOR CONSULTING SERVICES WITH DOWNSTREAM STRATEGIES LLC FOR THE CITY’S COMPREHENSIVE PLAN
Sponsored by: Councilman DuRon Jackson (P&Z)
15. Resolution re: #2022-R-138 – A RESOLUTION OF COUNCIL AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE RENOVATION AND NEW CONSTRUCTION OF THE MUNICIPAL GARAGE (MOTOR POOL) AT THE NATIONAL GUARD ARMORY SITE LOCATED AT 800 VIRGINIA AVENUE, WITHIN THE CITY OF HUNTINGTON
Sponsored by: Councilman Bob Bailey (AF)
16. Resolution re: #2022-R-142 – SUPPLEMENTAL RESOLUTION APPROVING THE FORMS OF AN AGREEMENT AND LEASE, A LEASE ASSIGNMENT, AND A CREDIT LINE DEED OF TRUST, FIXTURE FILING AND SECURITY AGREEMENT IN CONNECTION WITH THE ISSUANCE OF THE LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2022 (CITY OF HUNTINGTON MUNICIPAL GARAGE), OF THE CITY OF HUNTINGTON BUILDING COMMISSION, WEST VIRGINIA (THE “ISSUER”); APPROVING THE AMOUNT OF NOT TO EXCEED $2,600,000; AND APPROVING OTHER MATTERS WITH RESPECT TO SUCH BONDS
Sponsored by: assigned pending committee approval
17. Good & Welfare
18. Adjournment