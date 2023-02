"A Cabin in the Woods" "80 for Brady" Among New Flicks at Pullman

Prepare for a paranormal experience at a "Cabin in the Woods" and footballl superstar Tom Brade has a big screen intro with "80 for Brady."

80 for Brady

80 FOR BRADY is inspired by the true story of four best friends living life to the fullest when they take a wild trip to the 2017 Super Bowl LI to see their hero Tom Brady play.

Cabin in the Woods

While vacationing at a remote cabin, a young girl and her parents are taken hostage by four armed strangers who demand that the family make an unthinkable choice to avert the apocalypse.





The Chosen





Season 3 of The Chosen comes to a stunning conclusion that demands to be seen on the big screen. In episodes 7 & 8, Simon and Eden face marital crisis, Matthew's faith takes a turn, and the thousands of people following Jesus grow restless... until a boy brings some loaves and fishes.

PILLOW TALK Sunday & Wednesday

Pure fun with Rock Hudson and Doris Day as a playboy and an interior decorator who quarrel over the phone on their shared party line (remember those?). When they accidentally meet in person, he falls for her and pretends to be someone else to win her over. Tony Randall completes the triangle as Hudson’s friend who is also Day’s suitor. ("As many times as I've been married, I'll never understand women.) Not Rated

HUNTINGTON WV

MARQUEE PULLLMAN SQUARE 16

80 FOR BRADY PG-13

THE AMAZING MAURICE PG

KNOCK AT THE CABIN R

THE CHOSEN SEASON 3 FINALE

MAYBE I DO PG-13

LEFT BEHIND: RISE OF THE ANTICHRIST PG-13

MISSING PG-13

THE DEVIL CONSPIRACY R

M3GAN PG-13

A MAN CALLED OTTO PG-13

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH PG

AVATAR: THE WAY OF WATER PG-13

THE FABELMANS PG-13

PREY FOR THE DEVIL PG-13

THE BANSHEES OF INISHERIN R

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE R

Comedy, Drama1 hr. 38 min.Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field, Tom Brady, Billy Porter, Rob Corddry, Alex Moffat, Guy Fieri, Harry HamlinKyle MarvinAnimation/Family1 hr. 33 min.Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel, Gemma Arteron, David Thewlis, Hugh Bonneville, David TennantToby GenkelSuspense/Thriller/Horror1 hr. 40 min.Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn, William Ragsdale, Kristen CuiM. Night ShyamalanProgram3 hr. 00 min.Jonathan Roumie, Shahar Issac, Noah James, Liz Tabish, Paras Patel, George H. XanthisDallas JenkinsComedy1 hr. 35 min.Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton, William H. MacyMichael JacobsDrama/Program1 hr. 45 min.Kevin Sorbo, Neal McDonough, Corbin Bernsten, Bailey Chase, Kathryn Kohut, Sam Sorbo, Sarah Fisher, Greg Perrow, Braedon Sorbo, Charles Andrew PayneKevin SorboDrama/Suspense/Thriller1 hr. 51 min.Storm Reid, Nia Long, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker, Daniel Henney, Thomas Barbusca, Lisa Yamada, Megan Suri, Tracy VilarNicholas D. Johnson, Will MerrickHorror/SciFi/Fantasy1 hr. 51 min.Alice Orr-Ewing, Joe Doyle, Eveline Hall, Peter Mensah, Joe Anderson, Brian Caspe, James FaulknerNathan FrankowskiHorror, Suspense/Thriller1 hr. 41 min.Allison Williams, Jenna Davis, Amie Donald, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green, Jen Van Epps, Kira Josephson, Jack CassidyGerard JohnstoneComedy/Drama2 hr. 06 min.Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana TreviñoMarc ForsterAnimation1 hr. 40 min.Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Wagner Moura, Ray Winstone, Samson Kayo, Olivia Colman, Da'Vine Joy RandolphJoel CrawfordAction/Adventure3 hr. 12 min.Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen LangJames CameronDrama2 hr. 31 min.Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, Judd HirschSteven SpielbergHorror1 hr. 33 min.Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Jacqueline Byers, Nicholas RalphDaniel StammDrama1 hr. 54 min.Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Berry KeoghanMartin McDonaghComedy/SciFi/Fantasy/Action/Adventure2 hr. 20 min.Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Andy LeDan Kwan, Daniel Scheinert

FLASHBACK





PILLOW TALK NR

Comedy, Drama1 hr. 38 min.Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field, Tom Brady, Billy Porter, Rob Corddry, Alex Moffat, Guy Fieri, Harry HamlinKyle MarvinAnimation/Family1 hr. 33 min.Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel, Gemma Arteron, David Thewlis, Hugh Bonneville, David TennantToby GenkelSuspense/Thriller/Horror1 hr. 40 min.Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn, William Ragsdale, Kristen CuiM. Night ShyamalanProgram3 hr. 00 min.Jonathan Roumie, Shahar Issac, Noah James, Liz Tabish, Paras Patel, George H. XanthisDallas JenkinsComedy1 hr. 35 min.Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton, William H. MacyMichael JacobsDrama/Program1 hr. 45 min.Kevin Sorbo, Neal McDonough, Corbin Bernsten, Bailey Chase, Kathryn Kohut, Sam Sorbo, Sarah Fisher, Greg Perrow, Braedon Sorbo, Charles Andrew PayneKevin SorboDrama/Suspense/Thriller1 hr. 51 min.Storm Reid, Nia Long, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker, Daniel Henney, Thomas Barbusca, Lisa Yamada, Megan Suri, Tracy VilarNicholas D. Johnson, Will MerrickHorror/SciFi/Fantasy1 hr. 51 min.Alice Orr-Ewing, Joe Doyle, Eveline Hall, Peter Mensah, Joe Anderson, Brian Caspe, James FaulknerNathan FrankowskiHorror, Suspense/Thriller1 hr. 41 min.Allison Williams, Jenna Davis, Amie Donald, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green, Jen Van Epps, Kira Josephson, Jack CassidyGerard JohnstoneComedy/Drama2 hr. 06 min.Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana TreviñoMarc ForsterAnimation1 hr. 40 min.Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Wagner Moura, Ray Winstone, Samson Kayo, Olivia Colman, Da'Vine Joy RandolphJoel CrawfordAction/Adventure3 hr. 12 min.Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen LangJames CameronDrama2 hr. 31 min.Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten, Judd HirschSteven SpielbergHorror1 hr. 33 min.Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Jacqueline Byers, Nicholas RalphDaniel StammDrama1 hr. 54 min.Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Berry KeoghanMartin McDonaghComedy/SciFi/Fantasy/Action/Adventure2 hr. 20 min.Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Andy LeDan Kwan, Daniel ScheinertComedy, Romance, Musical1 hr. 38 min.Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Thelma Ritter, Nick AdamsMichael Gordon