"Super Mario" and "Air" Open at Marquee Pullman Square

Easter Week brings two new flicks Wednesday to Marquee Pullman Square: Air and Super Mario Brothers.

SUPER MARIO BROTHERS

For the first time, the iconic global entertainment brands Illumination and Nintendo join forces to create The Super Mario Bros. Movie, a new, big-screen adventure starring one of pop culture's most prominent plumbers of the past four decades.

AIR

AIR reveals the unbelievable game-changing partnership between a then rookie Michael Jordan and Nike's fledgling basketball division which revolutionized the world of sports and contemporary culture with the Air Jordan brand.

PAINT

Carl Nargle, Vermont's #1 public television painter is convinced he has it all: a signature perm, custom van, and fans hanging on his every stroke... until a younger, better artist steals everything (and everyone) Carl loves.

Wednesday and ThursdayAnimation1 hr. 32 min.Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, Charlie Day, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco, Charles MartinetAaron Horvath, Michael JelenicDrama1 hr. 52 min.Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Marlon Wayans, Gustaf Skarsgård, Chris Messina, Chris Tucker, Jessica Green, Julius TennonBen AffleckComedy1 hr. 36 min.Owen Wilson, Stephen Root, Wendi McLendon-Covey, Michaela Watkins, Ciara Renée, Lucy Freyer, Lusia StrusBrit McAdamsAnimation1 hr. 32 min.Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, Charlie Day, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco, Charles MartinetAaron Horvath, Michael JelenicDrama1 hr. 52 min.Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Marlon Wayans, Gustaf Skarsgård, Chris Messina, Chris Tucker, Jessica Green, Julius TennonBen AffleckSciFi/Fantasy2 hr. 14 min.Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head, Hugh GrantJonathan Goldstein, John Francis DaDrama1 hr. 41 min.Nicolas Mouawad, Scot Cooper, Sara Seyed, Luis Fernandez-Gil, Daniel da Silva, Edaan Moskowitz, Ottavio Taddei, Nicolai Perez, Eta PicoDavid HellingAction/Adventure2 hr. 49 min.Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShaneChad StahelskiAction/Adventure/SciFi/Fantasy/Comedy2 hr. 10 min.Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, D.J. Cotrona, Grace Fulton, Meagan Good, Lucy LiuDavid F. SandbergHorror2 hr. 02 min.Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Courtney CoxMatt Bettinelli-Olpin, Tyler GilletDrama1 hr. 57 min.Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Phylicia RashadMichael B. JordanSuspense/Thriller/Comedy1 hr. 35 min.Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Christian Convery-Jennings, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra, Ray LiottaElizabeth BanksDrama2 hr. 00 min.Joel Courtney, Anna Grace Barlow, Kimberly Williams-Paisley, Jonathan Roumie, Kelsey GrammerJon Erwin, Brent McCorkleAction/Adventure, SciFi/Fantasy2 hr. 05 min.Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan MajorsPeyton ReedAnimation1 hr. 40 min.Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Wagner Moura, Ray Winstone, Samson Kayo, Olivia Colman, Da'Vine Joy RandolphJoel CrawfordAction/Adventure3 hr. 12 min.Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen LangJames CameronDrama, Musical1 hr. 48 min.Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Dennen, Bob BinghamNorman Jewison